بـ 5 مزايا.. بدء التقديم على وظائف المعهد التقني للتعدين لحملة الثانوية

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين، عن فتح باب القبول لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف للعمل في 4 مناطق بالمملكة.
وذلك لدى شركة مصفاة الذهب السعودية
المحدودة، لحملة الثانوية العامة، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة
أدناه.
وظائف المعهد التقني للتعدين.. الشروط1- أن يكون
المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية علمي 80%.
3- أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات 65%.
4- أن يكون حاصلاً على اختبار التحصيلي.
5- أن يكون لائقًا طبيًا.
6- لم يسبق له الاستفادة من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
مزايا التدريب- مكافأة شهرية.
- سكن أو بدل سكن.
- بدل مواصلات.
- تأمين طبي.
- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من قبل الشركة الموظفة.
المناطق المستهدفة- المنطقة
الغربية.
- المنطقة الجنوبية.
- القصيم.
- حائل.
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موعد التقديمالتقديم مُتاح الآن؛ بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1445/08/05هـ الموافق
2024/02/15م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/08/10هـ الموافق 2024/02/20م.
طريقة التقديممن خلال الرابط التالي
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