بـ 5 مزايا.. بدء التقديم على وظائف المعهد التقني للتعدين لحملة الثانوية

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أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين، عن فتح باب القبول لبرنامج التدريب المنتهي بالتوظيف للعمل في 4 مناطق بالمملكة.

وذلك لدى شركة مصفاة الذهب السعودية المحدودة، لحملة الثانوية العامة، وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





وظائف المعهد التقني للتعدين.. الشروط



مزايا التدريب



المناطق المستهدفة



التفاصيل



موعد التقديم



طريقة التقديم

