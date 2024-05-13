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بعضها لحديثي التخرج.. "كفاءة الطاقة" يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
المركز السعودي لكفاءة الطاقة
أ أ
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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (منها لحديثي التخرج) للعمل في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

تفاصيل الوظائف:

1- مسؤول التدقيق الداخلي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، التدقيق الداخلي، الإدارة العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- أخصائي أول الشراكات والتعاون الدولي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم السياسية، العلاقات العامة، اللغات والترجمة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أخصائي إدارة البيانات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مهندس أول كفاءة الطاقة - قطاع المرافق:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية، هندسة الطاقة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
5- أخصائي أول للأمن السيبراني:
- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

نبذة عن المركز :

- المركز السعودي لكفاءة الطاقة هو مركز وطني حكومي سعودي يتولى مسؤولية الإشراف على ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، للمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة ويحقق أدنى مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني.

طريقة التقديم:

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا

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