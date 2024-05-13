بعضها لحديثي التخرج.. "كفاءة الطاقة" يعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

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أعلن المركز السعودي لكفاءة الطاقة عبر حسابه الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظائف شاغرة (منها لحديثي التخرج) للعمل في المقر الرئيسي للمركز بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
تفاصيل الوظائف:1- مسؤول التدقيق الداخلي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية، التدقيق الداخلي، الإدارة العامة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- أخصائي أول الشراكات والتعاون الدولي:
- درجة البكالوريوس في تخصص (العلوم السياسية، العلاقات العامة، اللغات والترجمة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.
3- أخصائي إدارة البيانات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.
4- مهندس أول كفاءة الطاقة - قطاع المرافق:
- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية، هندسة الطاقة، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
5- أخصائي أول للأمن السيبراني:
- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، تقنية المعلومات، الأمن السيبراني) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.