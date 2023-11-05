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بعد نجاحها في الشرقية.. تعميم ربط إشارات المرور بسيارات الإسعاف

سيارات الاسعاف
ربط إشارات المرور بسيارات الإسعاف
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تعتزم «هيئة الهلال الأحمر السعودي» تعميم ربط سيارات الإسعاف بالإشارات المروريَّة في التقاطعات الرئيسة، بحيث يتمكَّن طاقم سيارة الإسعاف من فتح الإشارة فور الوصول إليها عبر التقنيات الحديثة.اضافة اعلان


نجاح تجربة المنطقة الشرقية

وأكد تقرير رسمي للهيئة أنَّ التجربة التي أجرتها في المنطقة الشرقيَّة بالتعاون مع لجنة السلامة المروريَّة من خلال التحكُّم بالإشارات الضوئية عن طريق الفرق الإسعافية في 20 تقاطعًا تُعدُّ الأعلى في الكثافة حقَّقت نجاحًا كبيرًا.
وحققت التجربة تحسنا في زمن الاستجابة والوصول إلى المستشفيات أو مواقع الحالات بكل يسر وسهولة؛ ممَّا يساهم في الحفاظ على أرواح الناس.


تحسين زمن الاستجابة للبلاغات

يأتي ذلك في إطار الخطط الإستراتيجية التي تقوم بها الهيئة في سبيل تحسين زمن الاستجابة للبلاغات وسرعة نقل الحالات إلى المستشفيات.
يُذكر أنَّ عدد سيارات الإسعاف التابعة للهيئة في مختلف المناطق وصل إلى 1334 سيارة، وتصدرت الرياض المناطق بـ 291 سيارة ثم مكة بـ264 والمنطقة الشرقية 185، وأقل المناطق الباحة 34 سيارة إسعاف.

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