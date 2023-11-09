بعد شكاوى كثير من المستفيدين.. توضيح من حساب المواطن بخصوص الحد المانع

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وردت العديد من التساؤلات إلى حساب المواطن حول الحد المانع من استحقاق الدعم، وذلك في أعقاب التعديلات التي صدرت بالتزامن مع صرف الدفعة 71- لشهر أكتوبر. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال".

وأضاف: ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (من هنا)".



اهلابك،يختلف الحد المانع مابين الأسر بناءً على إجمالي دخل الأسرة وتركيبتها بما لا يتجاوز 20,000 ريال، ولمعرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦https://t.co/IhkLFAlJXW⁩ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 9, 2023

خطوات معرفة قيمة الاستحقاق عبر حاسبة الدعم



تعديلات حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

