بعد ساعات من بدء الإيداع.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص دفعة ديسمبر

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أعلن حساب المواطن، استمرار عملية إيداع الدفعة 73 – لشهر ديسمبر حتى نهاية اليوم الأحد.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استسفار لأحد المستفيدين: "بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر "ديسمبر" وسيستمر حتى نهاية يوم الأحد، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق "تسجيل دخول، الدفعات المالية". اضافة اعلان



اهلا بك، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر "ديسمبر" وسيستمر حتى نهاية يوم الاحد، وبإمكانك التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية " ، نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 9, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

