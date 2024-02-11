بعد ساعات من بدء الإيداع.. تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الدعم الإضافي

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أعلن حساب المواطن، أن الدفعة 75 التي بدأ إيداعها في حسابات المستفيدين قبل ساعات تشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمراره حتى نهاية العام الجاري.





الدعم الإضافي من حساب المواطن



وعليكم السلام ، مبلغ الدعم الحالي يمثل استحقاقك شاملاً مبلغ الدعم الإضافي، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك الدخول على الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩، وبإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك February 11, 2024

تمديد العمل بالدعم الإضافي



كم الدعم الإضافي؟



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

