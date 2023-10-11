بعد زيادة الحد الأدنى.. تعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التسجيل لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور.
وكشفت عن التفاصيل والشروط المتعلقة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
أهلاً بك ,— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) October 11, 2023
التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي: https://t.co/jVjRbKWOzD
للتسجيل في النظام المطور:https://t.co/QNwBc7qkCN
نسعد بخدمتك.
يأتي ذلك بعد أن وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يوم الأحد بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
ويأتي القرار الذي صدر بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استمرارًا للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
الضمان الاجتماعيهو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.
ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل.
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور.
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
التسجيل في النظام المطور (من هنا):