بعد زيادة الحد الأدنى.. تعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

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أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التسجيل لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي المطور. اضافة اعلان

وكشفت عن التفاصيل والشروط المتعلقة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر الرابط التالي (اضغط هنا).







التسجيل متاح لجميع الأفراد والأسر التي تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ، لمزيد من التفاصيل حول الضمان الإجتماعي المطور فضلاً الإطلاع على الرابط التالي:



للتسجيل في النظام المطور:



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يأتي ذلك بعد أن وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله – يوم الأحد بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.

ويأتي القرار الذي صدر بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استمرارًا للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.





الضمان الاجتماعي



ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

