بعد تعديل الحاسبة التقديرية.. كيف تعرف استحقاقك في حساب المواطن؟

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كشف حساب المواطن عن إجراء تحديث على الحاسبة التقديرية التي يتم استخدامها من قبل المستفيدين؛ لمعرفة حجم استحقاقهم من برنامج الدعم. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج".

وأضافت: " وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (اضغط هنا)".



تم تحديث الحاسبة التقديرية بناءً على المحددات الجديدة لآلية الاستحقاق في البرنامج وبإمكانك معرفة قيمة استحقاقك من خلال استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط https://t.co/IhkLFAlJXW October 22, 2023

خطوات معرفة قيمة استحقاق حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم



التعديلات الجديدة

