بعد الجدل العالمي حولها.. مفاجأة جديدة بشأن "المومياوات الفضائية"

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زعم خبير في الأجسام المجهولة، أن المومياوات التي عرضها البرلمان المكسيكي أمام العالم الشهر الماضي ليست كائنات فضائية، ولكنها شيء "أسوأ بكثير". اضافة اعلان

وكشف الصحفي المكسيكي المثير للجدل خايمي موسان عن جثتين مصغرتين. ادعى أن عمرها قرون تم العثور عليها في بيرو، مما أثار موجة من الجدل في العالم، وبخاصة بين المعنيين برصد ظاهرة الكائنات الفضائية.

وترفض المكسيك السماح لأي خبراء خارجيين من أي دولة بأخذ عينات أو اختبار الجثث.







قلق بشأن الاكتشاف



جماجم الألبكة



وقال عالم طب العيون ويل جاليسون، الذي لديه اتصالات مع عالم الآثار الذي ادعى أنه قام بتحليلها، إنه ربما ينبغي علينا أن نكون أكثر قلقًا بشأن الاكتشاف مما نحن عليه بالفعل.وأضاف جاليسون، الذي شاهد المومياوات خلال رحلة إلى بيرو في عام 2017، لقناة NubTV: “لقد عثروا على عظمة واحدة في ذراع إحدى المومياوات، ومن الواضح أنها لم تكن العظم العضوي الموجود هناك".وتابع: "وهذا يثير السؤال، هل الباقي مزيف؟ لقد تغير تفكيري عندما كنت في منزل أحد الأصدقاء في الريف شمال نيويورك. ورأيت جمجمة غزال على الرف، وكان الجزء الخلفي من جمجمة الغزال، في رأيي، يشبه الجزء الأمامي من هذه الجمجمة وفكرت "يا إلهي".وزعم أن الجماجم تشبه جماجم الألبكة - حيوان يشبه الخروف يعيش في أعالي جبال الأنديز بأمريكا الجنوبية - وأن البيض الموجود داخل المومياوات "يشبه بيض الزواحف"، وفق ما أوردت صحيفة "ديلي ستار".وأضاف جاليسون: "من الواضح أنه تم تجميعها معًا، والسؤال هو هل تم تجميعها في عام 2015؟.. أم أنها صنعت قبل 1000 سنة؟ ولا أعتقد أنهم نزلوا في طبق (فضائي) وهبطوا على الأرض مؤخرًا، أو حتى قبل 1000 عام، لأن الأشعة المقطعية أظهرت شيئًا آخر حسب بعض الأطباء الذين فحصوا هذه الأشياء: عظام الساق على هذه الأشياء كانت تعاني من هشاشة العظام".وادعى الرجل المثير للجدل البالغ من العمر 70 عامًا، والذي عثر على المومياوات أو سرقها، أن العثور عليها كان "أهم شيء حدث للبشرية". وأضاف: “أعتقد أن هذه الظاهرة هي الوحيدة التي تمنحنا الفرصة للتوحد”.ومع ذلك، لم يتحدث موسان أو يظهر علنًا منذ المؤتمر الصحفي الذي عرض خلاله المومياوات.