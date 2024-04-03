بعد إيداع الدعم للدفعة 77 .. خطوات التسجيل في حساب المواطن بالتفصيل

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تساؤلات عديدة تتوالى على حساب خدمة المستفيدين، بشأن خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن، بعد إيداع الدعم للدفعة الـ 77 من شهر أبريل الجاري.
خطوات التسجيل في حساب المواطنويمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن، من خلال رقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول على الدعم.
- الدخول لبوابة حساب المواطن "من هنا".
- إدخال رقم الهوية
- تاريخ الميلاد بالهجري
- تسيجل رقم الجوال
- تأكيد رقم الجوال
- كتابة كلمة المرور
- تأكيد كلمة المرور
- إدخال رمز التحقق
- ثم الضغط على تسجيل
إيداع دفعة أبريل في حساب المواطن:وكان حساب المواطن قد أعلن في في وقت سابق، أنه تقرر تقديم إيداع الدفعة 77 للمستحقين المكتملة طلباتهم في البرنامج لتكون اليوم الأربعاء 3 أبريل 2024م.
وأضاف أن هذا الإجراء جاء نظراً لتزامن موعد إيداع دفعة شهر أبريل مع أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقبل الإعلان عن موعد الإيداع كان البرنامج قد أصدر نتائج الأهلية للدورة 77 (شهر أبريل 2024)، موجها المستفيدين للتحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
الاعتراض على نتائج الأهلية-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
المستهدفون من حساب المواطن:1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.