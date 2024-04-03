بعد إيداع الدعم للدفعة 77 .. خطوات التسجيل في حساب المواطن بالتفصيل

أ أ

تساؤلات عديدة تتوالى على حساب خدمة المستفيدين، بشأن خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن، بعد إيداع الدعم للدفعة الـ 77 من شهر أبريل الجاري.



خطوات التسجيل في حساب المواطن



إيداع دفعة أبريل في حساب المواطن:



الاعتراض على نتائج الأهلية



المستهدفون من حساب المواطن:

