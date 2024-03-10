بعد إيداعه.. تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن الدعم المخصص لشهر مارس

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار مواطن يسأل عن السبب في عدم نزول شيء من الدعم له في دفعة شهر مارس.



إيداع دفعة مارس في حساب المواطن:

إيداع الدعم المخصص لشهر مارس:

المستهدفون من حساب المواطن:

قيمة استحقاق حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"عسى خير ما نزل لي شي ويش المشكلة".وجاء الرد من البرنامج بالقول :" بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر"مارس" وسيستمر حتى نهاية يوم الأحد، وبإمكانك التوجه إلى حسابك والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية".وقبل قليل بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر مارس "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن.وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:-ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).-اضغط على الحاسبة التقديرية.-اضغط على أيقونة "الحسب".- حدد حالتك في الخيارات.