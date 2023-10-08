بعد إعلان الأهلية وتمديد الدعم الإضافي .. 7 شروط للتسجيل في حساب المواطن

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه تنفيذًا للتوجيه الملكي الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023.





معرفة قيمة الاستحقاق اضافة اعلان



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حساب خدمة المستفديين أنه يمكن معرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://Portal.ca.gov.sa⁩وتفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات بشأن إعلان موعد نتائج الأهلية للدفعة الـ 71 من الدعم لشهر أكتوبر الجاري، مؤكدا أنه تم الإعلان عن نتائج الأهلية للمستفيدين المستوفين للأهلية والاستحقاق.وتابع أنه يمكن التحقق من حالة الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: ⁦http://eservices.ca.gov.sa/#/login– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.1- الدخول على موقع حساب المواطن.2- اختيار رمز التسجيل الجديد.3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.