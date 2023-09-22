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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى من سكني لأصحاب الأمراض المستعصية وهؤلاء

الدعم السكني
برنامج سكني
أ أ
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كشف برنامج سكني عن حالة استثنائية يسمح فيها للأعزب بالحصول على الدعم السكني.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، إنه يوجد حالة استثنائية للأعزب تتعلق بالإعاقة الشديدة".اضافة اعلان
وتستثني اللائحة "من تجاوز عمره (25) سنة ومصاب بمرض مستعصٍ مقعد أو من الأشخاص ذوي الإعاقة من الدرجة الشديدة بناءً على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة"، بحسب البرنامج.


شروط انتفاع ذوي الأمراض المستعصية من الدعم السكني 


وكشف برنامج سكني في تنويه سابق عن شروط انتفاع ذوي الأمراض المستعصية والإعاقة من الدعم السكني. 
وقالت خدمة "العناية بالمستفيدين": "من لديه مرض مستعص أو من ذوي الهمم العالية، وكان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناء على تقارير طبية تصدر من الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة لدراسة الحالة، بالإمكان تقديم اعتراض وإرفاق المستندات الداعمة من خلال الحساب الشخصي في سكني".

شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني


ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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