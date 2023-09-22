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صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى من سكني بخصوص موعد إيداع الدعم الشهري

سكني
برنامج سكني
أ أ
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حدد برنامج سكني، مجددًا موعد إيداع الدعم السكني في حسابات المستفيدين لشهر سبتمبر الجاري. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار: متى يتم إيداع الدعم السكني لهذا الشهر يوم الأحد أم الاثنين؟: "يتم إيداع الدعم السكني تلقائيًا بتاريخ 24 من كل شهر ميلادي".اضافة اعلان
وأضاف في رده: "كما نود التذكير بأهمية الانتظام في السداد بحسب الجدولة الخاصة بكم".


شروط الحصول على الدعم السكني


يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.

وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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