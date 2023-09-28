بشرى من حساب المواطن لمستفيدي الضمان المطور

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قال حساب المواطن، إنه لا يشترط الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي ضمن مصادر الدخل.

جاء ذلك ردًا على استفسار حول ما إذا كان الضمان المطور ودعم ريفي يؤثران على حساب المواطن؟. اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع و مصدر الدخل (غير ذلك)، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".

وأضاف: "ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا) ⁦ ،ولا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الاجتماعي من ضمن الدخل."





في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع و مصدر الدخل (غير ذلك) ، و سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦ https://t.co/XGVelVLg1z ⁩ ، ولا يتم الافصاح عن دخل الضمان الإجتماعي من ضمن الدخل September 28, 2023

حساب المواطن



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