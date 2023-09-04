بشرى من حساب المواطن.. صرف دفعة سبتمبر في هذا الموعد

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حدد حساب المواطن مجددًا، موعد إيداع الدفعة 70 – شهر سبتمبر في حسابات المستفيدين.

وقال البرنامج عبر "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "وسيتم صرف الدعم للدفعة 70 يوم الأحد بتاريخ " 10 سبتمبر" .



يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 70 يوم الأحد بتاريخ " 10 سبتمبر" ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) September 3, 2023

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