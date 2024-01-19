الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لهم.. استحداث بطاقة "أولية" لتسهيل الخدمات الصحية لهذه الفئة

مركز خدمة المريض
مركز تجربة المريض "بطاقة أولوية"
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استحدثت وزارة الصحة بطاقة (أولوية)، التي تعد إحدى مبادرات مركز تجربة المريض، لتسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة لبعض الفئات داخل المنشآت الصحية.اضافة اعلان

بطاقة "أولوية" لتوفير الخدمة الصحية للفئات المحتاجة

ويسعى مركز تجربة المريض لتحقيق أعلى مستويات الرضا للمرضى وذويهم في وزارة الصحة والمنشآت الصحية التابعة لها، وفقًا لصحيفة "الرياض".
وتأتي هذه الخدمة انطلاقًا من توجيهات وزارة الصحة بضرورة الاهتمام بالمرضى، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم،

توفير سبل الراحة والكرامة لهذه الفئات

وسعيًا لتمكين الفئة المستهدفة من الاستفادة القصوى من المرافق الصحية، من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحول دون الحصول على الخدمات الصحية، وجعلها بيئة تعزز الاستقلالية، وتتوفر فيها كافة سبل الراحة والكرامة، تم إنشاء مكاتب (أولوية)، التي أنيط بها تقديم الخدمات داخل المرافق الصحية.

قرار استحقاق للفئة المستهدفة

والفئات المستهدفة يصدر لهم قرار الاستحقاق بموجب تقرير صادر من لجنة مكونة من مدير المستشفى أو المدير الطبي وثلاثة أطباء.
الفئات ذات الاحتياج هي: ذوي الإعاقة، كبار السن فوق 60 سنة، مرضى الرعاية الصحية المنزلية، الحالات التي تقرها اللجنة الطبية.

إقرار المستفيد بالشروط والضوابط للحصول على البطاقة

ويوقع المستفيد على نموذج طلب البطاقة متضمناً إقرار الشروط والضوابط مع إرفاق صورة الهوية والتقرير الطبي، وتم مؤخراً إتاحة طلبها عبر تطبيق صحتي.

اقرأ أيضا

عاجل.. حساب المواطن يوضح وقت دراسة أهلية التابع الجديد للدعم

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمتزوجين: غير ملتزمين بهذا الأمر أثناء التسجيل

شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" تعلن عن وظائف شاغرة

عاجل.. قوى تحذر: في هذه الحالة سيتم احتساب الموظف "متغيب عن العمل"

مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة 12:55 م السبت، 23 ديسمبر 2023

ماذا تفعل حال عدم توفر مواعيد بتطبيق صحتي؟.. توضيح مهم من "الصحة"

تطبيق صحتي 10:12 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

عاجل.. طريقة حجز موعد عبر تطبيق صحتي 1445

وزارة الصحة 8:39 ص الخميس، 21 ديسمبر 2023

الآن.. وزارة الصحة تفتح باب التقديم على وظائف لحملة البكالوريوس بدون خبرة

اقرأ أيضا

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
8:05 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الفترة المحددة "36 شهرا"

هيئة المحتوى المحلي - غرفة مكة
6:06 م الخميس، 18 يناير 2024

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس

حساب مواطن
6:01 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. راتبه يتجاوز الحد المانع وعليه مديونيات.. هل يستحق دعم المواطن؟

الهيئة-السعودية-للملكية-الفكرية-2
5:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. سارع بالتقديم.. هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
5:10 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. 5 إجراءات للتعامل مع الحالة الطارئة والكارثة البيئية

الحج - دعاء - حاج - بكاء
4:03 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. الموافقة على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل

اخطر الدول في قيادة السيارات
3:54 م الجمعة، 19 يناير 2024

بينها بلد عربي.. تقرير دولي يحدد أكثر 10 دول خطورة في قيادة السيارات

الموارد البشرية
3:19 م الجمعة، 19 يناير 2024

مختصون: 3 مكاسب من وراء تخفيض تكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية

مزارعي القمح
3:07 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية (تفاصيل)

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
2:18 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. تحديث بيانات الاسم في حساب المواطن