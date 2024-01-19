بشرى لهم.. استحداث بطاقة "أولية" لتسهيل الخدمات الصحية لهذه الفئة

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استحدثت وزارة الصحة بطاقة (أولوية)، التي تعد إحدى مبادرات مركز تجربة المريض، لتسهيل وتسريع الإجراءات والخدمات المقدمة لبعض الفئات داخل المنشآت الصحية. اضافة اعلان





بطاقة "أولوية" لتوفير الخدمة الصحية للفئات المحتاجة



توفير سبل الراحة والكرامة لهذه الفئات



قرار استحقاق للفئة المستهدفة



إقرار المستفيد بالشروط والضوابط للحصول على البطاقة



ويسعى مركز تجربة المريض لتحقيق أعلى مستويات الرضا للمرضى وذويهم في وزارة الصحة والمنشآت الصحية التابعة لها، وفقًا لصحيفة "الرياض".وتأتي هذه الخدمة انطلاقًا من توجيهات وزارة الصحة بضرورة الاهتمام بالمرضى، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لهم،وسعيًا لتمكين الفئة المستهدفة من الاستفادة القصوى من المرافق الصحية، من خلال إزالة كافة المعوقات التي تحول دون الحصول على الخدمات الصحية، وجعلها بيئة تعزز الاستقلالية، وتتوفر فيها كافة سبل الراحة والكرامة، تم إنشاء مكاتب (أولوية)، التي أنيط بها تقديم الخدمات داخل المرافق الصحية.والفئات المستهدفة يصدر لهم قرار الاستحقاق بموجب تقرير صادر من لجنة مكونة من مدير المستشفى أو المدير الطبي وثلاثة أطباء.الفئات ذات الاحتياج هي: ذوي الإعاقة، كبار السن فوق 60 سنة، مرضى الرعاية الصحية المنزلية، الحالات التي تقرها اللجنة الطبية.ويوقع المستفيد على نموذج طلب البطاقة متضمناً إقرار الشروط والضوابط مع إرفاق صورة الهوية والتقرير الطبي، وتم مؤخراً إتاحة طلبها عبر تطبيق صحتي.