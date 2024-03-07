الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

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بشرى لهؤلاء.. مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي يُعلن برنامج تطوير الخريجين

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مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي
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أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:اضافة اعلان
التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة:

مركز دعم القرار يُعلن برنامج تطوير الخريجين

- القانون
- الهندسة
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- ادارة مالية
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- العلاقات الدولية
- العلوم السياسية.

التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي

- الهندسة
- الأساليب الكمية
- الاقتصاد القياسي
- الاقتصاد التجريبي التطبيقي
- الرياضيات والرياضيات الاكتوارية.

التخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية

- الاقتصاد
- علم النفس
- العلوم الدولية
- علم الاجتماع
- العلوم السياسية
- علم الاقتصاد السلوكي.

التخصصات المطلوبة لمسار أدارة البيانات

- الهندسة
- المحاسبة
- الإحصاء
- هيكلة البيانات
- تقنية المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- علم البيانات الضخمة
- علم وهندسة البيانات
- تكنولوجيا قواعد البيانات.

الشروط

- اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون حديث التخرج (خريج آخر سنتين).
- ألا يقل المعدل عن جيد جداً (3.75 من 5).
- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار.
- الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL.

المزايا

- مكافأة شهرية
- تأمين طبي للمتدرب
- 18 يوم إجازة محددة التاريخ.
- شهادة إتمام حضور البرنامج.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم الأحد 1445/8/29هـ (الموافق 2024/3/10م) من خلال هذا الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى السبت 1445/9/20هـ (الموافق 2024/3/30م).


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