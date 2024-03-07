بشرى لهؤلاء.. مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي يُعلن برنامج تطوير الخريجين

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أعلن مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024-2025م حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة:





مركز دعم القرار يُعلن برنامج تطوير الخريجين



التخصصات المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي



التخصصات المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية



التخصصات المطلوبة لمسار أدارة البيانات



الشروط



المزايا



طريقة التقديم

