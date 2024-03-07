بشرى لهؤلاء.. مركز دعم اتخاذ القرار بالديوان الملكي يُعلن برنامج تطوير الخريجين

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أعلن
مركز دعم اتخاذ القرار بـالديوان الملكي، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير
الخريجين 2024-2025م حملة البكالوريوس أو الماجستير حديثي التخرج على النحو
التالي:
التخصصات المطلوبة لمسار السياسات العامة:
مركز دعم القرار يُعلن برنامج تطوير الخريجين-
القانون
- الهندسة
- الاقتصاد
- المحاسبة
- الاقتصاد
- الإحصاء
- ادارة مالية
- الإدارة العامة
- إدارة الأعمال
- الموارد البشرية
- العلاقات الدولية
- العلوم السياسية.
التخصصات
المطلوبة لمسار الاقتصاد التطبيقي-
الهندسة
- الأساليب الكمية
- الاقتصاد القياسي
- الاقتصاد التجريبي التطبيقي
- الرياضيات والرياضيات الاكتوارية.
التخصصات
المطلوبة لمسار العلوم الاجتماعية والسلوكية-
الاقتصاد
- علم النفس
- العلوم الدولية
- علم الاجتماع
- العلوم السياسية
- علم الاقتصاد السلوكي.
التخصصات
المطلوبة لمسار أدارة البيانات-
الهندسة
- المحاسبة
- الإحصاء
- هيكلة البيانات
- تقنية المعلومات
- الذكاء الاصطناعي
- علم البيانات الضخمة
- علم وهندسة البيانات
- تكنولوجيا قواعد البيانات.
الشروط-
اجتياز المقابلة الشخصية.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- أن يكون حديث التخرج (خريج آخر سنتين).
- ألا يقل المعدل عن جيد جداً (3.75 من 5).
- الحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات المقترحة لكل مسار.
- الحصول على ما لا يقل عن درجة 6 في اختبار ILETS أو درجة من 60 إلى 78 في TOEFL.
المزايا-
مكافأة شهرية
- تأمين طبي للمتدرب
- 18 يوم إجازة محددة التاريخ.
- شهادة إتمام حضور البرنامج.