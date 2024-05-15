بشرى لهؤلاء.. صندوق الاستثمارات يطرح وظائف شاغرة برواتب ومزايا تنافسية

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، عن طرح عدد من الوظائف بالتخصصات "الإدارية، المالية، المحاسبة، الهندسية"، حملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:





وظائف صندوق الاستثمارات



1- مساعد الاستثمارالمتطلبات:بكالوريوس "الإدارة أو إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو الهندسة"، أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات.2- محلل استثمارالمتطلبات:بكالوريوس "الإدارة أو إدارة الأعمال أو المالية أو المحاسبة أو الهندسة"، أو ما يعادلهم، مع خبرة لا تقل عن سنتين.





المميزات :

- رواتب مختلفة.- مزايا تنافسية.





الشروط العامة



طريقة التقديم



نبذة عن الصندوق



- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.- إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.- حاصل على المؤهل والتخصص والمناسب أو الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.التقديم متاح حاليًا من خلال الرابط ( اضغط هنا ).وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في عام 1971م بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.

وأسهم الصندوق بدور مهم في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.







