الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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بشرى لهؤلاء.. أسهل طريقة للتقديم على وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي

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قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
أ أ
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كشفت قوات الدفاع الجوي الملكي، عن أماكن وموعد وطريقة التقديم في عدد من الوظائف على عقد التشغيل والصيانة للخريجين على برنامج تشغيل وصيانة العربات لقوات الدفاع الجوي، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

مناطق العمل بوظائف قوات الدفاع الجوي الملكي

- الغربية
- الوسطى
- الشمالية
- الشمالية الغربية.

الشروط

1 - اجتياز الكشف الطبي.
2 - أن يكون حسن السيرة والسلوك.
3 - اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار .
4 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
5 - أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب للوظيفة.
6 - أن يكون غير متقاعد أو مفصول من الخدمة لأسباب تأديبية.
7 - في حال إدخال البيانات وإرفاقها بشكل غير صحيح سيتم استبعاد الطلب تلقائيًا.
8 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحد شرعي أو ارتكب عملاً مخلاً بالشرف والأمانة مالم يكون قد رد اعتباره.
9 - إرفاق الهوية الوطنية + المؤهلات العلمية + معادلة الشهادة العلمية إذا كانت من خارج المملكة الكترونيا (PDF).

موعد التقديم

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/08/17هـ الموافق 2024/02/27م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/08/19هـ الموافق 2024/02/29م.

طريقة التقديم

- من خلال الرابط (اضغط هنا).



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