بشرى لهؤلاء.. أسهل طريقة للتقديم على وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي

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كشفت قوات الدفاع الجوي الملكي، عن أماكن وموعد وطريقة التقديم في عدد من الوظائف على عقد التشغيل والصيانة للخريجين على برنامج تشغيل وصيانة العربات لقوات الدفاع الجوي، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.





مناطق العمل بوظائف قوات الدفاع الجوي الملكي



الشروط



موعد التقديم



طريقة التقديم

