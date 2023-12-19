بشرى للخريجين.. "عقارات الدولة" تطرح وظائف إدارية وقانونية

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن طرح وظائف إدارية وقانونية في الرياض على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية لهيئة عقارات الدولة1 -
كبير مستشارين.
- المتطلبات:
درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال أو ما يعادله) مع خبرة لاتقل عن 8 سنوات.
2 - كبير أخصائي تخصيص.
- المتطلبات:
درجة البكالوريوس في (القانون أو مايعادله) مع خبرة لاتقل عن 8 سنوات.
* طريقة
التقديم على وظائف هيئة عقارات الدولة:التقديم
متاح حاليا من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأكتفاء بالعدد المطلوب.
ماذا تعرف عن الهيئة العامة لعقارات الدولة؟وتأسست
الهيئة بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 621 بتاريخ 24 ذي الحجة 1439هـ الموافق 4
سبتمبر 2018م بتحويل «مصلحة أملاك الدولة» إلى هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية،
ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
ومُنحت استقلالية الهيئة مرونة وصلاحيات أوسع في التنظيم والإشراف والرقابة على عقارات الدولة، مما أسهم في استخدام عقارات الدولة بالشكل الأمثل، وتحويل المخزون العقاري الحكومي إلى فرصٍ تنموية واقتصادية.