بشرى للخريجين.. طرح 120 وظيفة إدارية في النيابة العامة عبر "جدارات"

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أعلنت النيابة العامة عن طرح 120 وظيفة إدارية من المرتبة "السادسة" حتى "السابعة" على سلم رواتب الموظفين العام "الإدارية" عن طريق التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو التالي:ش اضافة اعلان





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