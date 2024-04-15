بشرى للخريجين.. رابط وموعد التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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كشفت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن طرح عدد 116 وظيفة أكاديمية بدرجة "معيد" و"معلم ممارس"، والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة للجنسين "حملة البكالوريوس فأعلى" على النحو التالي:





شروط التقديم على وظيفة (معيد) - بعدد 79 وظيفة



شروط التقديم على وظيفة (معلم ممارس) بعدد 37 وظيفة



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طريقة التقديم

