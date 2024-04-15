بشرى للخريجين.. رابط وموعد التقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

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كشفت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل عن طرح عدد 116 وظيفة أكاديمية بدرجة "معيد" و"معلم ممارس"، والتي ترغب شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة للجنسين "حملة البكالوريوس فأعلى" على النحو التالي:
شروط التقديم على وظيفة (معيد) - بعدد 79 وظيفة
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- ألا يتجاوز العمر (28) سنة.
- أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بمعدل جيد جدًا على الأقل وأن تكون الدراسة انتظام مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية
من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم، أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل على الأقل جيد جدًا إن وجد.
- أن يقدم على الأقل نموذجي توصية (ذات علاقة بطلب التعيين، من أعضاء هيئة تدريس قد أشرفوا على تدريسه في مرحلة البكالوريوس.
- اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم (الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية والحصول على درجة (6) في اختبار الايلتس أو ما يعادلها في التوفل.
- التوقيع على التعهد الخطي بمواصلة الدراسات العليا بالجامعات المرموقة عالمياً في مجال تخصصه العلمي وذلك خلال السنتين الأوليتين من تاريخ مباشرته لمهام الوظيفة.
- ألا يكون على رأس عمل وظيفة حكومية رسمية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاد الطلب.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية.
شروط التقديم على وظيفة (معلم ممارس) بعدد 37 وظيفة
- أن يكون المتقدم مواطنًا.
- أّلا يتجاوز العمر وقت التقديم (33) سنة.
- أن يجتاز المقابلة الشخصية التي تجريها العمادة.
- أّلا يقل تقديره في شهادة البكالوريوس عن (جيد جدا).
- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها بمعدل (جيد جدًا)
على الأقل بطريقة الدراسة انتظام (مع ضرورة معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم) أما الجامعات العالمية التي يختلف نظامها التعليمي فيتم معايرة التقييم بعد الاطلاع على نظام تلك الجامعة وتقدير ما يعادل على الأقل جيد جدًا أن وجد.
- أن يقدم على الأقل نموذجي توصية، "ذات علاقة بطلب التعيين (من أعضاء هيئة تدريس قد أشرفوا على تدريسه في مرحلة البكالوريوس).
- اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالقسم ) الامتحانات التحريرية، إتقان اللغة الإنجليزية التوفل، أو الآيلتس -94 101 أو 7 فأكثر توالياً.
- ألا يكون على رأس عمل وظيفة حكومية رسمية، وإذا ثبت غير ذلك سيتم استبعاد الطلب.
- أن يكون حاصلاً على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.
- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة في التدريس الجامعي لا تقل عن سنتين، وحاصلاً على شهادة أحد الاختبارات المهنية التخصصية (DELTA/CELTA).
التعليمات
- التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً.
- تقديم أي معلومة غير صحيحة أو غير مطابقة سيؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائياً.
- على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها.
- بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم تعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.
طريقة التقديم
يبدأ التقديم الأحد 1445/10/12هـ (الموافق 2024/4/21م) الساعة 7:30 صباحاً عن طريق الرابط التالي، ويستمر حتى يوم الخميس 1445/10/16هـ (الموافق 2024/4/25م) الساعة 2:30 ظهراً.
- لتقديم على وظائف معيد (اضغط هنا)
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