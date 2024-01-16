بشرى للخريجين.. الإعلان وظائف مدنية في وزارة الدفاع

أ أ

أعلنت قيادة سلاح الصيانة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المدنية في مجالي التعليم والترجمة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف على برنامج تشغيل وصيانة معدات القوات البرية للحاصلين على درجة البكالوريوس في "اللغة الانجليزية"، على النحو التالي: اضافة اعلان





الإعلان وظائف مدنية في وزارة الدفاع



طريقة ورابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع

