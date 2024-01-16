بشرى للخريجين.. الإعلان وظائف مدنية في وزارة الدفاع

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أعلنت
قيادة سلاح الصيانة عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المدنية في مجالي التعليم
والترجمة بمعهد سلاح الصيانة بالطائف على برنامج تشغيل وصيانة معدات القوات البرية
للحاصلين على درجة البكالوريوس في "اللغة الانجليزية"، على النحو
التالي:
الإعلان
وظائف مدنية في وزارة الدفاعالمسميات
الوظيفية:
1 - معلم لغة انجليزية - عدد (3).
المتطلبات:
حاصل على شهادة البكالوريوس في مجال اللغة الإنجليزية تربوي ويفضل خبرة مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.
2 - مترجم لغة انجليزية - عدد (1).
المتطلبات:
حاصل على شهادة اللغة الإنجليزية ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال تخصصه مع اجتياز المقابلة الشخصية والاختبار.