بشرى للخريجين.. الإعلان عن 451 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بجميع المناطق

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أعلنت شركة المياه الوطنية عن طرح عدد 451 وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل بجميع مناطق المملكة على النحو التالي: اضافة اعلان





* المجالات الوظيفية:



* الشروط العامة:



* طريقة التقديم:



* نبذة عن الشركة:

