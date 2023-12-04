بشرى للخريجين.. الإعلان عن 451 وظيفة لحملة الثانوية فأعلى بجميع المناطق

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أعلنت
شركة المياه الوطنية عن طرح عدد 451 وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية
لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك للعمل بجميع مناطق المملكة على
النحو التالي:
* المجالات
الوظيفية:-
وظائف إدارية
- وظائف قانونية
- وظائف أمنية
- وظائف تقنية
- وظائف فنية
- وظائف هندسية
* مناطق التوظيف:
- المنطقة الوسطى
- المنطقة الشرقية
- المنطقة الشمالية
- المنطقة الغربية
- المنطقة الجنوبية
* الشروط
العامة:-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.
* طريقة
التقديم:التقديم
متاح حاليًا من خلال الدخول على هذا الرابط (اضغط هنا).
* نبذة
عن الشركة:وشركة
المياه الوطنية هي شركة مساهمة سعودية ، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق
الاستثمارات العامة، وتقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير
العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية.
وتقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، وتقديم خدمات راقية للعملاء مع تطوير الكفاءات وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.
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