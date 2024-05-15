بشرى للخريجين.. الإعلان عن تدريب "أرامكو" المنتهي بالتوظيف في عدة تخصصات

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أعلنت شركة بترو رابغ، إحدى مشاريع أرامكو، بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م المنتهي بالتوظيف مع عدة مزايا للخريجين في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.





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