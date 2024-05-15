بشرى للخريجين.. الإعلان عن تدريب "أرامكو" المنتهي بالتوظيف في عدة تخصصات

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أعلنت
شركة بترو رابغ، إحدى مشاريع أرامكو، بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م المنتهي بالتوظيف مع عدة مزايا للخريجين في مختلف
التخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
مسمى
البرنامج-
برنامج تطوير الخريجين 2024م.
التخصصات
المطلوبة1 -
المالية.
2 - الكيمياء.
3 - المحاسبة.
4 - هندسة البيئة.
5 - تقنية المعلومات.
6 - الهندسة الصناعية.
7 - الهندسة الكهربائية.
8 - الهندسة الكيميائية.
9 - الهندسة الميكانيكية.
10 - نظام إدارة المعلومات.
11 - هندسة الحماية من الحرائق.
الشروط
العامة1-
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5. 27).
3- حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز 3 سنوات.
4- درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.
5- المعدل التراكمي لا يقل عن (3.0 من 4) أو (4.0 من 5).
6- العمر لا يتجاوز 27 سنة لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير لا يتجاوز 30 سنة.
المستندات
المطلوبة-
نسخة من شهادة التخرج الجامعية.
- نسخة من مصادقة وزارة التعليم العالي للمتخرجين من خارج المملكة.