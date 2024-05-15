الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى للخريجين.. الإعلان عن تدريب "أرامكو" المنتهي بالتوظيف في عدة تخصصات

4435
بترو رابغ إحدى مشاريع أرامكو
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت شركة بترو رابغ، إحدى مشاريع أرامكو، بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2024م المنتهي بالتوظيف مع عدة مزايا للخريجين في مختلف التخصصات، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

مسمى البرنامج

- برنامج تطوير الخريجين 2024م.

التخصصات المطلوبة

1 - المالية.
2 - الكيمياء.
3 - المحاسبة.
4 - هندسة البيئة.
5 - تقنية المعلومات.
6 - الهندسة الصناعية.
7 - الهندسة الكهربائية.
8 - الهندسة الكيميائية.
9 - الهندسة الميكانيكية.
10 - نظام إدارة المعلومات.
11 - هندسة الحماية من الحرائق.

الشروط العامة

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2- إجادة اللغة الإنجليزية (IELTS 5. 27).
3- حديثي التخرج أو خبرة لا تتجاوز 3 سنوات.
4- درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات الموضحة أعلاه.
5- المعدل التراكمي لا يقل عن (3.0 من 4) أو (4.0 من 5).
6- العمر لا يتجاوز 27 سنة لحملة البكالوريوس، ولحملة الماجستير لا يتجاوز 30 سنة.

المستندات المطلوبة

- نسخة من شهادة التخرج الجامعية.
- نسخة من مصادقة وزارة التعليم العالي للمتخرجين من خارج المملكة.

موعد التقديم

- التقديم مُتاح حاليًا، وينتهي يوم السبت بتاريخ 1445/11/24هـ الموافق 2024/06/01م.

طريقة التقديم

- لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الشركة

- بترو رابغ منشأة بتروكيمياوية تقع في رابغ على البحر الأحمر في المملكة، وهي عبارة عن مشروع مشترك بين شركة أرامكو وشركة سوميتومو اليابانية.

اقرأ أيضا

توضيح من تقويم التعليم حول المدة الزمنية لتعديل أو حذف موعد الاختبارات الرقمية

عاجل.. مخالفة سرعة بحدود 20 كم.. لماذا لا يشملها التخفيض؟.. "المرور" يجيب

عاجل.. متقاعد حديثًا وغيّرت بياناتي ودعم حساب المواطن توقف.. ماذا أفعل؟

عاجل.. هل الرخصة الدولية تسمح للزائرين بالقيادة داخل المملكة؟.. المرور ترد

متى يتم تسجيل المستفيد في التأمينات الاجتماعية بعد فترة التجربة؟

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صندوق الأستثمارات العامة 9:53 ص الأربعاء، 15 مايو 2024

بشرى لهؤلاء.. صندوق الاستثمارات يطرح وظائف شاغرة برواتب ومزايا تنافسية

6556 9:18 ص الثلاثاء، 14 مايو 2024

رابط التقديم.. المياه الوطنية تطرح 85 وظيفة للخريجين بجميع المناطق

شركة روشن السعودية 2:21 م الإثنين، 13 مايو 2024

عاجل.. بمكافأة 12 ألف ريال.. روشن تطرح برنامج "عودة" المنتهي بالتوظيف

وزارة الطاقة 8:29 ص الأحد، 12 مايو 2024

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة في وزارة الطاقة للخريجين من حملة البكالوريوس