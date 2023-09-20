بشرى لحديثي التخرج.. "أرامكو" تطرح وظائف برواتب تنافسية وتأمينات

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل "سامرف" في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية ومالية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:

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1 - محاسب الخزينة والرواتب والضرائب.



المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس (خبرة لاتقل عن 3 سنوات).





2 - محاسب.



المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).





3 - أخصائي مشتريات.



المتطلبات: بكالوريوس (ادارة الأعمال، نظم المعلومات الادارية، ادارة المواد، ادارة سلاسل الامداد) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).





4 - مهندس عمليات.



المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلهم (خبرة لاتقل عن 5 سنوات).





5 - مهندس الأجهزة التحليلية.



المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).





6 - كيميائي مختبر.



المتطلبات: بكالوريوس (الكيمياء) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).





7 - مهندس بيئي.



طريقة التقديم

