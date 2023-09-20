بشرى لحديثي التخرج.. "أرامكو" تطرح وظائف برواتب تنافسية وتأمينات

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أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل "سامرف" في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية ومالية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:
1 -
محاسب الخزينة والرواتب والضرائب.
المتطلبات:
بكالوريوس (المحاسبة) مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس (خبرة لاتقل
عن 3 سنوات).
2 -
محاسب.
المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) أو ما يعادلهم
(لا يشترط الخبرة).
3 -
أخصائي مشتريات.
المتطلبات: بكالوريوس (ادارة الأعمال، نظم المعلومات
الادارية، ادارة المواد، ادارة سلاسل الامداد) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة
لاتقل عن سنتين).
4 - مهندس عمليات.
المتطلبات:
بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلهم (خبرة لاتقل عن 5 سنوات).
5 - مهندس الأجهزة التحليلية.
المتطلبات:
بكالوريوس (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة
لاتقل عن سنتين).
6 -
كيميائي مختبر.
المتطلبات:
بكالوريوس (الكيمياء) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).