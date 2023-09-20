الأربعاء، 05 ربيع الأول 1445 ، 20 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى لحديثي التخرج.. "أرامكو" تطرح وظائف برواتب تنافسية وتأمينات

ارامكو السعودية
وظائف أرامكو
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلنت شركة مصفاة أرامكو موبيل "سامرف" في مدينة ينبع الصناعية عن توفر وظائف إدارية ومالية وهندسية شاغرة لحملة البكالوريوس، منها لحديثي التخرج حسب المسميات والشروط التالية:

اضافة اعلان

1 - محاسب الخزينة والرواتب والضرائب.

المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) مع إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام برامج الأوفيس (خبرة لاتقل عن 3 سنوات).


2 - محاسب.

 المتطلبات: بكالوريوس (المحاسبة) أو ما يعادلهم (لا يشترط الخبرة).


3 - أخصائي مشتريات.

 المتطلبات: بكالوريوس (ادارة الأعمال، نظم المعلومات الادارية، ادارة المواد، ادارة سلاسل الامداد) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).


4 - مهندس عمليات.

المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلهم (خبرة لاتقل عن 5 سنوات).


5 - مهندس الأجهزة التحليلية.

المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).


6 - كيميائي مختبر.

المتطلبات: بكالوريوس (الكيمياء) أو ما يعادلهم (حديث التخرج أو خبرة لاتقل عن سنتين).


7 - مهندس بيئي.

المتطلبات: بكالوريوس (الهندسة الكيميائية) أو ما يعادلهم (خبرة لاتقل عن 5 سنوات).

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط، ( اضغط هنا).

اقرأ أيضا

56 90 6
11:03 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على إلغاء أو إيقاف رخصة إنشائية

قطعة-ارض-سكني
8:56 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

دعم من سكني يصل إلى 150 ألف ريال.. تعرف على الشروط

الشركة العالمية للصناعات البحرية
9:54 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

الشركة العالمية للصناعات البحرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أكاديمية الطاقة والمياه
6:28 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية العامة

اقرأ أيضا

توضيح من التأمينات بشأن إلغاء المدة غير النظامية للمشترك

هل هناك رسوم لطباعة البطاقة الجمركية؟ الزكاة والجمارك توضح

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص قيمة الدعم

"الرقابة والالتزام البيئي" يطرح وظائف شاغرة بالرياض.. رابط التقديم

فرص للخريجين.. ملتقى للتوظيف بالكلية التقنية في أبها (فيديو)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

F6Tf_KdX0AAVAfW 3:03 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

"أرامكو" تطرح وظائف لحملة الثانوية فأعلى.. رابط التقديم

ارامكو السعودية 8:16 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

التقديم مستمر.. أرامكو تُعلن عن توظيف مباشر بكافة التخصصات

F5m853PW4AAEFSc 4:48 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

رواتب وتأمينات.. "أرامكو" تُعلن عن توظيف فوري في عدد من التخصصات

صدى 1:35 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. أكاديمية صدى تُعلن بدء التقديم ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف

اقرأ أيضا

حساب المواطن (11)
11:56 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تنبيه من حساب المواطن للمتزوجين: لا يُشترط هذا الأمر للحصول على الدعم

غفعفغع 77685ث
11:39 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بالمجلس الصحي للعمل في الرياض

برنامج "تمهير
10:02 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى من "الموارد" للمستفيدين من برنامج "تمهير"

وظائف فرص شاغرة
9:57 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

بشرى للباحثين عن عمل.. وظائف شاغرة في 75 جهة حكومية وشركة كبرى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

56 90 6
11:03 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات للاعتراض على إلغاء أو إيقاف رخصة إنشائية

وزارة الحج والعمرة
10:58 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

منعًا للمحتالين.. 8 نصائح من "الحج" للمعتمرين

اليوم الوطني
9:56 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

احتفالات اليوم الوطني.. موعد الإجازة للطلاب وموظفي القطاع الخاص

أهم 10
9:54 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. 45% زيادة بأجور المواطنين بالقطاع الخاص و150 ألف ريال دعم من سكني

وزير البيئة والمياه والزراعة الفضلي
9:51 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

37 مخالفة.. تعرف على عقوبة لائحة جودة الهواء

زلزال
9:11 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

زلزال يضرب غرب مصر وسواحل طبرق شرق ليبيا