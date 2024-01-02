بشرى.. تسليم وحداث إسكان تنموي جديدة بمحافظة طريف

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سلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه بمحافظة طريف اليوم، مفاتيح وحدات الإسكان التنموي لعدد من المستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمحافظة ، اضافة اعلان

جاء ذلك بحضور مدير شؤون الإسكان بالمنطقة المهند، عبدالله العنزي.





تسليم وحدات الإسكان التنموي



توفير كافة الخدمات للمواطنين والاستهام في التمكين



تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة من المساكن



ونوه سموه بالاهتمام والحرص والمتابعة من القيادة الحكيمة "أيدها الله"، بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسر السعودية وتنميتها ورفع جودة حياة أفراده.وأكد أن مبادرة الإسكان التنموي إحدى ثمار رؤية المملكة 2030، التي تهدف لتوفير كافة الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق المملكة والإسهام في التمكين والتنمية.وتحقيق أسباب العيش الكريم وتلبية احتياج الأسر الأشد حاجة في المجتمع من المساكن وتمكينهم من الانتفاع به وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية .