بشرى.. تأمين صحي مجاني مدى الحياة خلال أشهر.. تعرف على التفاصيل

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أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، ويستمر مدى الحياة. اضافة اعلان

وقال إنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة.





تحقيق العديد من المستهدفات الصحية





ارتفاع مؤشر تغطية الخدمات الصحية





إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي





خارطة الفرص الاستثمارية



وأشار وزير الصحة في كلمته؛ التي ألقاها خلال حفل افتتاح "ملتقى الصحة العالمي" أمس، أن المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى عام 2023.وبلغ متوسط عمر الفرد 77.6 عام، في حين كان لا يتجاوز 74 عاماً في عام 2016، وانخفضت في المقابل وفيات حوادث الطرق بمعدل انخفاض تجاوز 39%.وارتفع مؤشر تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94%، مرتفعًا من 81% قبل أعوام، بالإضافة إلى تجاوز المستهدفات في مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة.وأوضح أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ ما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة.متوقعًا زيادة حجم إسهام القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال، متوقع في عام 2030.مبينًا أن إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة؛ حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 مليار في العام 2030، بعد أن كان حجم إسهاماته 72 مليار في عام 2020.وأضاف "ادعو المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، والذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بمشيئة الله تعالى".وخلال كلمته الافتتاحية استعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، والتي ذكر منها مجال "التقنيات الحيوية واللقاحات".ويصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات "التصنيع الصحي"، و"البحث والابتكار"، و"السياحة العلاجية"، و"الحلول الصحية الرقمية".