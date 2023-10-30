الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بشرى.. تأمين صحي مجاني مدى الحياة خلال أشهر.. تعرف على التفاصيل

التأمين الصحي
وزير الصحة
أ أ

أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل، أن منتصف العام القادم سيشهد بدء تطبيق «التأمين الوطني»، وهو تأمين ممول من الدولة ليس له تجديد سنوي، ويستمر مدى الحياة.اضافة اعلان
وقال إنه ليس له سقف محدد، ولا يتطلب موافقات مسبقة، وأن التجمعات الصحية هي شبكات تقديم الخدمة في التأمين الوطني، وسيكون لكل مواطن شبكة.


تحقيق العديد من المستهدفات الصحية

وأشار وزير الصحة في كلمته؛ التي ألقاها خلال حفل افتتاح "ملتقى الصحة العالمي" أمس، أن المملكة حققت العديد من المستهدفات الصحية خلال الأعوام الماضية وصولاً إلى عام 2023.
وبلغ متوسط عمر الفرد 77.6 عام، في حين كان لا يتجاوز 74 عاماً في عام 2016، وانخفضت في المقابل وفيات حوادث الطرق بمعدل انخفاض تجاوز 39%.


ارتفاع مؤشر تغطية الخدمات الصحية

 وارتفع مؤشر تغطية الخدمات الصحية للمناطق إلى قرابة 94%، مرتفعًا من 81% قبل أعوام، بالإضافة إلى تجاوز المستهدفات في مؤشر نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن الأمراض المزمنة.
وأوضح أن المملكة خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي؛ ما جعل منها المكان الأمثل للاستثمار في الصحة.
متوقعًا زيادة حجم إسهام القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال، متوقع في عام 2030.


إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي

مبينًا أن إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة؛ حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 مليار في العام 2030، بعد أن كان حجم إسهاماته 72 مليار في عام 2020.
وأضاف "ادعو المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، والذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030 بمشيئة الله تعالى".


خارطة الفرص الاستثمارية

وخلال كلمته الافتتاحية استعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، والتي ذكر منها مجال "التقنيات الحيوية واللقاحات".
ويصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات "التصنيع الصحي"، و"البحث والابتكار"، و"السياحة العلاجية"، و"الحلول الصحية الرقمية".

اقرأ أيضا

اقتحام
9:22 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال تقتحم قرى وبلدات بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين

الراتب - ريال 0 عملة
9:11 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. كيف تحسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟

مرضى الاكتئاب
8:35 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

استشاري نفسي: مرضى الاكتئاب يعانون بشدة في هذا التوقيت

وزارة الطاقة
1:27 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

وزارة الطاقة تعلن عن 55 وظيفة شاغرة بمختلف المناطق

اقرأ أيضا

تعيش في منزل والدها المتوفي وغير متزوجة.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

الأحوال المدنية توضح الطريقة الصحيحة لرفع الملفات لتعديل البيانات

هل يتأثر الاستحقاق الشهري لدعم المواطن بعدم إدراج الأقساط العقارية؟

مليار ريال صادرات المملكة من الزجاج المصقول آخر 5 سنوات

تنبيه عاجل من هيئة العقار لسكان هذه الأحياء في الرياض

كلمات البحث

اقرأ أيضا

حساب المواطن
3:14 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

عاجل.. كيف تحصل زوجة المواطن الموقوف على دعم حساب المواطن؟

تحضير الحليب الصناعي
2:02 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. كيفية إضافة دعم حليب الأطفال

الدعم السكني سكني
1:31 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من سكني بخصوص الالتزامات المالية وإيقاف الخدمات

32355-90
1:26 م الأحد، 29 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. معهد الإدارة العامة يفتح التوظيف بكافة المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
9:11 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. كيف تحسب قيمة معاش الضمان الاجتماعي بعد الزيادة الأخيرة؟

التأمين الصحي
8:59 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

بشرى.. تأمين صحي مجاني مدى الحياة خلال أشهر.. تعرف على التفاصيل

جامعة ام القرى
8:45 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مواعيد التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني بجامعة أم القرى (التفاصيل والشروط)

ريالات سعودية
8:11 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

هل يجوز للمسلم التعامل مع المحلات التي ترفع قيمة الدَّيْن بحجة صرفه في أعمال الخير.. اللجنة الدائمة للفتوى تجيب

مدرستي
7:33 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

مع تعليق الدراسة بجازان والنماص.. خطوات تساعد الطلاب على الاستفادة من منصة "مدرستي"

أمطار المملكة
7:21 ص الإثنين، 30 أكتوبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا وسيولاً على مكة والمدينة ومعظم المناطق