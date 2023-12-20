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بشرى.. إتاحة خدمة الغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوى بالمنازل

مرضى الفشل الكلوي
مرضى الفشل الكلوي
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بدأت مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، في توفير خدمة الغسيل البريتوني لمرضى الفشل الكلوي.اضافة اعلان
وقد أجريت أول حالة للغسيل البريتوني، لمريضة تبلغ من العمر 21 عامًا، تعاني من الفشل الكلوي المزمن.

تسهيل عملية الغسيل الكلوي على المرضى

وتهدف خدمة الغسيل البريتوني إلى تقديم الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي الذين يجدون صعوبة في إجراء غسيل الكلى الدموي.
ويتم إجراء الغسيل البريتوني من خلال إدخال أنبوب صغير في البطن، وضخ سائل الغسيل البريتوني داخل البطن، ثم سحبه مرة أخرى بعد فترة زمنية معينة.

إتاحة الغسيل البريتوني في المنازل

وتتميز خدمة الغسيل البريتوني بالسهولة والراحة للمرضى، حيث يمكن إجراء الغسيل البريتوني بالمنزل دون الحاجة للمراجعة للمستشفى إلا مرة واحدة بالشهر.
الجدير بالذكر، تخصيص فريق طبي متكامل مكون من أطباء استشاريين وجراحين وممرضين متدربين لتقديم الخدمة بشكل متواصل للمريض عن طريق خط ساخن متاح

جهود تجمع الرياض الصحي الثاني

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود تجمع الرياض الصحي الثاني في توفير الرعاية الصحية للمستفيدين من خدمات مكونات التجمع.
وتساهم هذه الخدمة في تحسين جودة حياة مرضى الفشل الكلوي الذين يجدون صعوبة في إجراء غسيل الكلى الدموي.

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