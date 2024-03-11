برواتب 13,000 ريال.. نيوم تطرح وظائف في مختلف التخصصات

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أعلنت
شركة نيوم، عن طرح فرص وظيفية في المجالات الإدارية والتقنية والفنية "تشمل
وظائف لا تتطلب خبرة" لحملة البكالوريوس.
نيوم
تطرح وظائف في مختلف التخصصاتوأوضحت
أن الوظائف متاحة للعمل لدى شركاء نيوم في كل من "الرياض، نيوم، تبوك"
برواتب تصل إلى 13.000 ريال شهريًا على النحو التالي:
1 – سكرتير.
2 - فني ميداني.
3 - أخصائي بيئي.
4 - مدير المشروع.
5 - مدير الموارد البشرية.
6 - أخصائي العمل التطوعي.
7 - مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات.
الرواتب-
تتراوح من (8000) إلى (13.000) شهريًا حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
أماكن
العمل-
نيوم.
- تبوك.
- الرياض.