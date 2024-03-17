برواتب تنافسية وبدون خبرة.. "كاوست" تُعلن برنامج ارتقاء في كافة التخصصات

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2023م للتدريب على رأس العمل (Elevate) برواتب تنافسية، لحملة البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات (التعليمية، التربوية، الإدارية، التقنية، الهندسية، العلوم.. وغيرها) عبر المسارات التالية:





برنامج تطوير الخريجين 2023م للتدريب



- التقنية- العلوم- التعليم- المالية- المبيعات- التسويق- الاتصال- المحاسبة- الفيزياء- الكيمياء- الأحياء- الرياضيات- اللغة العربية- إدارة الأعمال- اللغة الإنجليزية- العلوم والهندسة- الإدارة والأعمال- البيئة والاستدامة- الهندسة الصناعيةالتخصصات المطلوبة:- التخصصات التعليمية- نظم المعلومات الإدارية- الهندسة الكهربائية- الهندسة المعمارية- هندسة البرمجيات- علوم الحاسب- الهندسة الميكانيكية- الهندسة الكيميائية- الهندسة الإلكتروميكانيكية- العلوم البيولوجية- العلوم الطبية الحيوية- البيولوجيا الخلوية والجزيئية- علم الأحياء البحرية- علم الأحياء- الأحياء البحرية- الميكروبيولوجي- علم الحيوان- علم البيئة- التنوع البيئي- الكيمياء الحيوية- الجيولوجيا- التنوع البيولوجي- الدراسات البيئية- علم المعلومات- تقنية المعلومات- الأمن السيبراني- نظم شبكات الحاسب.





المزايا



طريقة التقديم



نبذة عن البرنامج

