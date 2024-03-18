برواتب تصل إلى 12 ألف ريال.. الهيئة الملكية بالجبيل تعلن وظائف شاغرة

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تعلن الهيئة الملكية بالجبيل، عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (المتوسطة، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

وذلك عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في كل من (الرياض، ينبع، الجبيل، رأس الخير) على النحو التالي:

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن وظائف شاغرة



المؤهلات المطلوبة



الرواتب



- مشرفة أنشطة نسائية - عدد 1 - (للنساء)- مدير مشروع - عدد 1 - (للرجال)- أخصائي إدارة مشاريع - عدد 1 - (للنساء)- أخصائي إدارة تمريض - عدد 2 - (للرجال)- مندوب علاقات حكومية - عدد 3 - (للرجال)- مشرف صحة وسلامة مهنية - عدد 5 - (للرجال)- كاتب حفظ ملفات - عدد 3 - (للرجال)- عامل عدد 30 - (للرجال)- لحام - عدد 5 - (للرجال)- سائق حافلات - عدد 5 - (للرجال)- فني صيانة ميكانيكية - عدد 3 - (للرجال)- مسؤول السلامة - عدد 1 - (للرجال)- مساعد صيانة - عدد 1 - (للرجال)- مهندس مدني - عدد 3 - (للرجال)- مهندس صحة وسلامة مهنية - عدد 3 - (للرجال)- مهندس ميكانيكي - عدد 3 - (للرجال)- مهندس كهربائي - عدد 3 - (للرجال)- مهندس ضبط وتحكم في الجودة - عدد 6 - (للرجال).- المتوسطة- الثانوية- الدبلوم- البكالوريوس.- الرواتب الإجمالية تتراوح من (6,400) إلى (11,900) ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.





نبذة عن برنامج الإحلال والتأهيل



برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

يقوم برنامج التأهيل والإحلال بالدور المراقب لحركة توطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية، وعمل الإحصاءات والتأكد من تحقيق النسب المطلوبة لتوطين الوظائف حسب النشاط وتزايد تلك النسب بما يتماشى مع رؤية الهيئة الملكية لإدارة المدينة ووضع الآليات.

إضافة إلى الإجراءات التي تسهم بقيام المستثمر بالدور الوطني بتوطين الوظائف وعمل بعض البرامج التدريبية قبل التوظيف بالتنسيق مع الجهات المختصة.







طريقة التقديم

