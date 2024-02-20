برنامج ريف: 4 خطوات لتغيير رقم الجوال الخاص بالمستفيد

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أوضح برنامج ريف، طريقة وآلية تغيير وتعديل رقم الجوال الخاص بحساب المستفيد في البرنامج.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على سؤال مستفيد قال فيه : "كيف أعدل رقم الجوال في برنامج ريف؟



خطوات تغيير رقم الجوال في برنامج ريف



وأجاب برنامج ريف السعودية بقوله: مرحباً بك.. بإمكانك تغيير رقم الجوال عن طريق الرابط التالي " اضغط هنا " واتباع الخطوات التالية:- تسجيل دخول- خيارات- تغيير رقم الجوال- الضغط على حفظ

طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

