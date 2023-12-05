برنامج ريف يوضح القطاعات المشمولة بالدعم في نجران

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أوضح برنامج بالتفصيل، القطاعات المشمولة بالدعم في منطقة نجران، للحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حسابه في منصة إكس، على سؤال مستفيد استفسر بشأن القطاعام المشمولة بالدعم في نجران. اضافة اعلان





دعم ريف في نجران



وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. المِيَز النسبية لمنطقة نجران (منتجات الألبان ومشتقاتها، مصنوعات ومنتجات الجلود، منتجات الفواكه، مخلفات النباتات والروث الحيواني، الحيازات الصغيرة والمتوسطة، منتجات النحل والعسل) نشكر لك تواصلك.





طريقة التسجيل في دعم ريف



ما هو برنامج ريف؟



أهداف برنامج ريف:

شروط القبول في برنامج ريف:

