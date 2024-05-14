الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

برنامج ريف يوضح القطاعات المشمولة بالدعم في الدمام

برنامج ريف - ريف
برنامج ريف
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضح برنامج ريف بالتفصيل مدى إمكانية التقدم على الدعم لأهالي الدمام، والقطاعات المستهدفة بالدعم.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : "هل من نزل لهم دعم ريف قبل سنتين لو قدموا الآن يقبلهم؟ وهل الدعم متاح لأهالي الدمام؟".اضافة اعلان

دعم ريف في الدمام

وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المنطقة الشرقية هي: العسل، الفواكه (الرمان، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون) حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك".

شروط القبول في برنامج ريف:


حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.
في سياق متصل، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.

اقرأ أيضا

بمكافأة 6 آلاف ريال.. طريقة التقديم في برنامج الخطوط الجوية لتدريب الخريجين

عاجل.. الموقوف خدماته هل يملك إصدار رخصة قيادة؟.. رد من "المرور"

للثانوية فأعلى.. وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

عاجل.. بالخطوات.. أهلية الضمان الاجتماعي للمسجلين حديثًا

توضيح لـ "الجوازات" بشأن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

برنامج ريف - ريف 9:03 م الخميس، 09 مايو 2024

برنامج ريف يوضح مدة دراسة الطلب للمستفيدين الجدد

ريال - دعم - ريف 9:02 م الأربعاء، 08 مايو 2024

برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في جازان

برنامج ريف - ريف 9:01 م السبت، 04 مايو 2024

عاجل.. هل دعم ريف متاح لسنة كاملة فقط أم حسب رأس المال؟

برنامج ريف - ريف 8:04 م الخميس، 25 أبريل 2024

توضيح من برنامج ريف بشأن المنتجات المدعومة في الجوف وطبرجل