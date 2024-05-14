برنامج ريف يوضح القطاعات المشمولة بالدعم في الدمام

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أوضح برنامج ريف بالتفصيل مدى إمكانية التقدم على الدعم لأهالي الدمام، والقطاعات المستهدفة بالدعم.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف على سؤال مستفيد قال فيه : "هل من نزل لهم دعم ريف قبل سنتين لو قدموا الآن يقبلهم؟ وهل الدعم متاح لأهالي الدمام؟".



دعم ريف في الدمام



شروط القبول في برنامج ريف:



وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المنطقة الشرقية هي: العسل، الفواكه (الرمان، العنب، الفراولة، المانجو، الليمون) حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك".حدد برنامج ريف الشروط المطلوبة من أجل الحصول على الدعم كما يلي:1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.في سياق متصل، حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات التي يشملها الدعم في منطقة الجوف.