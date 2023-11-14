الثلاثاء، 30 ربيع الثاني 1445 ، 14 نوفمبر 2023

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برنامج ريف يوضح الأنشطة المشمولة بالدعم في الرياض

برنامج ريف
برنامج ريف
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حدد برنامج ريف القطاعات والأنشطة والمنتجات المشمولة بالدعم في مدينة الرياض.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم وش المشاريع  المدعومه في محافظة الدرعيه  في مدينة الرياض".اضافة اعلان

الأنشطة المدعومة في الرياض


وأجاب برنامج ريف السعودية بقوله "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة الرياض هي: العسل، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك".

وفي وقت سابق، أوضح برنامج ريف أسهل طريقة لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار أحد المستفيدين، بشأن مشكلة في الدخول على حسابه.

حل مشكلة الدخول على حساب ريف


وأجاب برنامج ريف بقوله: "بإمكانك الدخول عن طريق الحاسب الآلي باستخدام المتصفحات التالية: firefox، أو Google Chrome، نشكر لك تواصلك.".
وفي وقت سابق، أكد برنامج يف أن السجل التجاري لا يؤثر على التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الاستحقاق.

السجل التجاري ودعم ريف


جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار مغرد بشأن تأثير السجل التجاري على التسجيل في البرنامج.
وأجاب برنامج ريف، بقوله: "إن السجيل التجاري لا يؤثر على برنامج التنمية الريفية المستدامة، وبإمكانك الاطلاع على الشروط والتسجيل عن طريق الرابط التالي: ⁦https://reef.gov.sa/#/faqs⁩، نشكر لك تواصلك".

وكان برنامج ريف قد حدد القطاعات والمنتجات والأنشطة المستهدفة بالدعم في منطقة الباحة.
جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على تساؤلات المستفيدين، بشأن المنتجات المدعومة في الباحة.

دعم ريف في الباحة


وأجاب برنامج ريف بقوله : إن القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة الباحة هي:
- العسل
- المحاصيل البعلية
- الورد
- البن
- الفواكه وذلك حسب الميز النسبية لكل قطاع


كذلك تفاعل برنامج ريف، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن موعد إيداع الدعم للدفعة الجديدة.

موعد صرف دعم ريف


وقال أحد المستفيدين، في رسالة عبر حساب البرنامج في منصة إكس "أنا مستحق دعم ريف لكن ما نزلت لي دوره ٣٧ ايش المشكلة ومتى ينزل الدعم؟".
وأجاب برنامج ريف السعودية بقوله : "يتم صرف الدعم لمستفيدين برنامج التنمية الريفية المستدامة من تاريخ 1 إلى 10 ميلادي من كل شهر، نشكر لك تواصلك".
وفي وقت سابق، حدد برنامج ريف السعودية بالتفصيل القطاعات والمنتجات والأنشطة المستهدفة بالدعم في الخبر والدمام والظهران والجبيل بالمنطقة الشرقية.

دعم ريف بالشرقية


جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار أحد المستفيدين بشأن القطاعات المستهدفة بالدعم في المدن الأربعة في الشرقية.
وأجاب برنامج ريف بقوله : "مرحباً بك.. المِيَز النسبية لمدينة الخبر-الدمام-الظهران-الجبيل هي بالتفصيل: 
- الصناعات والمنتجات الصوفية
- الثروة السمكية
- الحرف اليدوية من النخيل
- مخلفات النباتات والروث الحيواني
- الحيازات الصغيرة والمتوسطة
- منتجات النحل والعسل

ما هو برنامج ريف؟


برنامج ريف هو برنامج حكومي مخصص لدعم المزارعين وأسرهم الريفية المنتجة حيث يتم بموجب نتائج
الأهلية دعم مستفيدي الأسر المنتجة شهريًّا بنسبة 10% من رأس المال المسجل في بيانات الطلب، بحيث لا يتجاوز إجمالي الدعم للمستفيد قيمة رأس المال للمشروع، وبحد أقصى 54,000 ريال في السنة.

أهداف البرنامج:


وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة.
حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.

شروط القبول في برنامج ريف:


1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو حاملًا لبطاقة التنقل.
2- أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الزراعية التي حددها البرنامج ومباشرًا لمهامها بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم.
3- ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
4- ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.
5- ألا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن 6.000 ريال.
6- ألا يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المالي المباشر المستفاد منها عن ثلاثة برامج، وألا يتجاوز إجمالي مبالغ الدعم المباشر عن 54.000 ريال سنويًّا لكافة البرامج.

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