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برنامج ريف يحدد موعد إعلان نتائج الأهلية للدفعة الجديدة

ريال - دعم - ريف
برنامج ريف
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حدد برنامج ريف، موعد صدور نتائج الأهلية للدفعة الجديدة من الدعم المستحق للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.

موعد إعلان نتائج الأهليةاضافة اعلان


جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسارات بشأن موعد إعلان نتائج الأهلية للدفعة الجديدة.
وأجاب برنامج ريف بقوله: "مرحباً بك.. موعد صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي، نشكر لك تواصلك.".

الأنشطة المدعومة في الرياض


في سياق متصل، أجاب برنامج ريف السعودية بقوله "مرحباً بك.. القطاعات الزراعية المستهدفة لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في منطقة الرياض هي: العسل، الفواكه، حسب الميز النسبية لكل قطاع، نشكر لك تواصلك".

وأوضح برنامج ريف أسهل طريقة لحل مشكلة الدخول على حسابات المستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك في رد من برنامج ريف، على استفسار أحد المستفيدين، بشأن مشكلة في الدخول على حسابه.

حل مشكلة الدخول على حساب ريف


وأجاب برنامج ريف بقوله: "بإمكانك الدخول عن طريق الحاسب الآلي باستخدام المتصفحات التالية: firefox، أو Google Chrome، نشكر لك تواصلك.".
وفي وقت سابق، أكد برنامج يف أن السجل التجاري لا يؤثر على التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم في حالة استيفاء شروط الاستحقاق.

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