براتب 8 آلاف ريال.. طريقة التقديم على وظائف الخطوط الحديدية

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ينتهى غدًا السبت التقديم على وظائف الخطوط الحديدية "سرب"، التي
سبق وأعلنت عن بدء التقديم فيها بداية في 31 يناير 2024، ويستمر حتى السبت 17 فبراير.
وظائف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديديةوكان المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب) قد أعلن عن بدء التقديم
لحملة الثانوية العامة لدراسة (الدبلوم) والعمل في الخطوط السعودية الحديدية (سار)
في المجالات التالية:
وظائف الخطوط الحديدية .. المسميات:- قيادة
القطارات
- صيانة القاطرات والعربات
-صيانة البنية التحتية
-الاتصالات والاشارات والتحكم
وظائف الخطوط الحديدية.. شروط القبول:- أن يكون
المتقدم سعودي الجنسية.
- معدل الثانوية العامة لايقل عن 80% فما أعلى.
- أن يكون عمر المتقدم من (18 - 23) سنة.
- لاتقل درجة القدرات العامة عن 70%.
- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
- إجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية.
وظائف الخطوط الحديدية.. المزايا:
- التوظيف مباشرة عن القبول في (الشركة السعودية للخطوط الحديدية - سار).
- الحصول على كامل مزايا الموظف من تسجيل بالتأمينات الاجتماعية وتأمين طبي واجازة سنوية مدفوعة.
- الراتب خلال فترة التدريب 2000 ريال للسنة الأولى و 3000 ريال للسنة الثانية.
- رواتب أساسية تصل الي 8,000 ريال شهريا مع مزايا آخرى بعد انتهاء فترة التدريب.
الوثائق المطلوبة بعد القبول:- أصل بطاقة
الأحوال الشخصية وصورة منها.
- أصل شهادة الدبلوم أو مايعادلها أو (نسخة طبق الأصل مختومة) وصورة منها.
- نسخة من درجة اختبار القدرات العامة (قياس)
موعد بدء البرنامج:- يبدأ التدريب
يوم الثلاثاء 1445/10/7هـ (الموافق 2024/4/16م)
مدة البرنامج:
- سنتين تدريب في مقر معهد (سرب).
- ستة أشهر تدريب على رأس العمل (مقر العمل).
ملاحظة:- في حال عدم
احضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم يتم الغاء
التقديم.
- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.