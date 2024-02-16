براتب 8 آلاف ريال.. طريقة التقديم على وظائف الخطوط الحديدية

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ينتهى غدًا السبت التقديم على وظائف الخطوط الحديدية "سرب"، التي سبق وأعلنت عن بدء التقديم فيها بداية في 31 يناير 2024، ويستمر حتى السبت 17 فبراير.





وظائف المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية



وظائف الخطوط الحديدية .. المسميات:



وظائف الخطوط الحديدية.. شروط القبول:



وظائف الخطوط الحديدية.. المزايا:



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طريقة التقديم:

