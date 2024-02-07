براتب 7,500 ألف ريال.. معهد الصناعات الغذائية يعلن تدريب مبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية

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أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لشركة "أراسكو"، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها. اضافة اعلان





تدريب مبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية



الشروط

المميزات:



التفاصيل:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:



وأوضحت أن التدريب متاح مع مكافأة شهرية 3000 ريال، وراتب من 5,500 ريال إلى 7,500 ريال بعد التخرج، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.2 - ألا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية.3 - اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.4 - ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية 5 سنوات.5 - لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".6 - حاصل على درجة القدارات العامة "قياس" بنسبة لا تقل عن (60%).7 - شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة (75%) فأعلى (مسار علمي).- مكافأة أثناء التدريب (3,000 ريال) شهرياً.- راتب بعد التخرج (من 5,500 ريال إلى 7,500 ريال) شهرياً.- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/26هـ الموافق 2024/02/07م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.- من خلال الرابط التالي