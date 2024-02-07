براتب 7,500 ألف ريال.. معهد الصناعات الغذائية يعلن تدريب مبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية

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أعلن
معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل في برامج الدبلوم المبتدئة
بالتوظيف لشركة "أراسكو"، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
تدريب
مبتدئ بالتوظيف لحملة الثانويةوأوضحت
أن التدريب متاح مع مكافأة شهرية 3000 ريال، وراتب من 5,500 ريال إلى 7,500 ريال
بعد التخرج، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط:
1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - ألا يكون مسجل في التأمينات الاجتماعية.
3 - اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.
4 - ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية 5 سنوات.
5 - لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
6 - حاصل على درجة القدارات العامة "قياس" بنسبة لا تقل عن (60%).
7 - شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة (75%) فأعلى (مسار علمي).
المميزات:-
مكافأة أثناء التدريب (3,000 ريال) شهرياً.
- راتب بعد التخرج (من 5,500 ريال إلى 7,500 ريال) شهرياً.
التفاصيل:اضغط
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موعد
التقديم:-
التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1445/07/26هـ الموافق 2024/02/07م
وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة
التقديم:-
من خلال الرابط التالي
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