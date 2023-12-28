براتب 6 آلاف ريال.. وظائف في كافة المؤهلات للعمل بالرياض

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أعلنت
غرفة الخرج ممثلة في إدارة التوظيف والتوجيه عن توفر 29 وظيفة شاغرة برواتب تصل
إلى 6,000ريال لحملة "الإبتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" ،
وذلك حسب المسميات والشروط التالية:
وظائف
في كافة المؤهلات للعمل بالرياض1 -
مزارع (عدد 8) الراتب 4,000 ريال.
2 - عاملة نظافة (عدد 1) الراتب 4,000 ريال.
3 - منقذة سباحة (عدد 2) الراتب 6,000 ريال.
4 - مشرف نظافة (عدد 3) الراتب 4,000 ريال.
5 - مشرف زراعي (عدد 2) الراتب 5,000 ريال.
6 - مدربة لياقة بدنية (عدد 4) الراتب 5,000 ريال.
7 - فني مكافح حشرات (عدد 2) الراتب 5,000 ريال.
8 - سايقي معدات ثقيلة (عدد 3) الراتب 4,000 ريال.
9 - فني متعدد الحرف (عدد 2) الراتب 5,000 ريال.
10 - مشرف منقذ سباحة (عدد 1) الراتب 6,000 ريال.
11 - مسؤول أمن وسلامة (عدد 1) الراتب 6,000 ريال.
المؤهلات
المطلوبة وظائف في كافة المؤهلات -
الإبتدائية
- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس
الشروط
المطلوبة:1 -
أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - حاصل على مؤهل علمي الابتدائية فأعلى حسب متطلبات كل وظيفة.