الخميس، 15 جمادى الثانية 1445 ، 28 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

براتب 6 آلاف ريال.. وظائف في كافة المؤهلات للعمل بالرياض

GCbeJI2W4AA-MXO
وظائف في كافة المؤهلات للعمل بالرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت غرفة الخرج ممثلة في إدارة التوظيف والتوجيه عن توفر 29 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 6,000ريال لحملة "الإبتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" ، وذلك حسب المسميات والشروط التالية:اضافة اعلان

وظائف في كافة المؤهلات للعمل بالرياض

1 - مزارع (عدد 8) الراتب 4,000 ريال.
2 - عاملة نظافة (عدد 1) الراتب 4,000 ريال.
3 - منقذة سباحة (عدد 2) الراتب 6,000 ريال.
4 - مشرف نظافة (عدد 3) الراتب 4,000 ريال.
5 - مشرف زراعي (عدد 2) الراتب 5,000 ريال.
6 - مدربة لياقة بدنية (عدد 4) الراتب 5,000 ريال.
7 - فني مكافح حشرات (عدد 2) الراتب 5,000 ريال.
8 - سايقي معدات ثقيلة (عدد 3) الراتب 4,000 ريال.
9 - فني متعدد الحرف (عدد 2) الراتب 5,000 ريال.
10 - مشرف منقذ سباحة (عدد 1) الراتب 6,000 ريال.
11 - مسؤول أمن وسلامة (عدد 1) الراتب 6,000 ريال.

المؤهلات المطلوبة وظائف في كافة المؤهلات

- الإبتدائية
- الثانوية
- الدبلوم
- البكالوريوس

الشروط المطلوبة:

1 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
2 - حاصل على مؤهل علمي الابتدائية فأعلى حسب متطلبات كل وظيفة.

طريقة التقديم:

 التقديم متاح حالياً من خلال ارسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني (إضغط هنا) ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

اقرأ أيضا

رابط وطريقة التقديم على 126 وظيفة متاحة بالقوات البرية

عاجل.. "قياس" تتيح للطلاب الاعتراض على الدرجة وإعادة التصحيح بهذه الطريقة

عاجل.. وزارة الدفاع تطرح عشرات الوظائف الشاغرة في عدد من المدن

عاجل.. خطوات ورابط إصدار جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445

عاجل.. الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1445

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

676 1:42 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة توفر وظائف شاغرة

c8b6c869-0963-4956-b8d2-7c4285ecba95 12:38 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لحملة البكالوريوس فأعلى

رابت - الراتب - ريال - 12:02 م الأحد، 10 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب 15 ألف ريال.. الهيئة الملكية تزف بشرى للخريجين وتطرح وظائف متنوعة

images 12:53 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

ينتهي غدًا.. طريقة التقديم على وظائف "الخارجية" في سفارتها بهذه الدول

اقرأ أيضا

وزارة التعليم السعودية
11:38 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

بالتفاصيل.. التعليم تفتح التقديم لشغل 44 وظيفة إدارية عبر برنامج تمهير

تنزيل
11:31 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

مكافأة ومزايا تنافسية.. تدريب مبتدئ بالتوظيف الفوري بأكاديمية الصناعات العسكرية

هيئة-السوق-المالية-1
10:43 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن وظائف حكومية بهيئة السوق المالية للبكالوريوس فأعلى

الهيئة العامة للاحصاء
10:10 ص الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. الإحصاء: 8.6% نسبة البطالة بين المواطنين في الربع الثالث 2023م

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
5:03 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

تعرّف على سبب عدم أهلية الضمان الاجتماعي

وزارة الداخلية
5:02 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. فتح القبول والتسجيل للعمل بالأمن العام وكلية الملك فهد الأمنية والقوات الخاصة للأمن والحماية السبت

حساب المواطن
4:48 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

هل سيتم صرف دعم حساب المواطن الشهر القادم؟.. رد من البرنامج

ما-اسباب-توقف-صرف-دعم-ساند
2:01 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد صرف دعم ساند لشهر يناير 2024 وشروط الاستحقاق

أخبار السعودية
1:31 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. إنذار أحمر من أمطار غزيرة والمبالغ المسموح بخروجها من المطارات

جواز السفر1
1:06 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات ورابط إصدار جواز السفر إلكترونيًا عبر منصة أبشر 1445