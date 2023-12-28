براتب 6 آلاف ريال.. وظائف في كافة المؤهلات للعمل بالرياض

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أعلنت غرفة الخرج ممثلة في إدارة التوظيف والتوجيه عن توفر 29 وظيفة شاغرة برواتب تصل إلى 6,000ريال لحملة "الإبتدائية، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس" ، وذلك حسب المسميات والشروط التالية: اضافة اعلان



وظائف في كافة المؤهلات للعمل بالرياض



المؤهلات المطلوبة وظائف في كافة المؤهلات



الشروط المطلوبة:



طريقة التقديم:

