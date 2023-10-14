السبت، 29 ربيع الأول 1445 ، 14 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

براتب 4 آلاف ريال.. معهد العمارة بالرياض يعلن عن تدريب مع فرص وظيفية

فرص وظائف
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أعلن معهد العمارة والتشييد الثانوي (معهد حكومي) بمدينة الرياض فتح باب القبول لحملة الكفاءة فأعلى للانضمام في العديد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

البرامج المتاحة:

1- تخصصات برامج الدبلوم الثانوي لخريجي المتوسطة، أول ثانوي، وثاني ثانوي:
- تخصص مراقبة الانشاءات المدنيـة.
- تخصص مراقبة الانشاءات المعمارية.
- تخصص الرسم المعماري.
- تخصص المساحة.

2- البرامج التطويرية الصباحية القصيرة لخريجي مرحلة المتوسطة فما فوق:
- برنامج المساحة الأرضية.
- برنامج الرسم التنفيذي بمساعدة الحاسب.
- برنامج اختبارات المواد الإنشائية.
- برنامج مراقبة الإنشاءات المدنية.
- برنامج التقنيات المعمارية الرقمية.
- برنامج رسم المخططات المعمارية.
- برنامج مراقبة الإنشاءات المعمارية.

التفاصيل والمزايا:

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موعد التقديم:

- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/04/03هـ الموافق 2023/10/18م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
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