براتب 4 آلاف ريال.. معهد العمارة بالرياض يعلن عن تدريب مع فرص وظيفية

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أعلن
معهد العمارة والتشييد الثانوي (معهد حكومي) بمدينة الرياض فتح باب القبول لحملة
الكفاءة فأعلى للانضمام في العديد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
البرامج
المتاحة:1- تخصصات برامج الدبلوم الثانوي لخريجي المتوسطة، أول ثانوي، وثاني
ثانوي:
- تخصص مراقبة الانشاءات المدنيـة.
- تخصص مراقبة الانشاءات المعمارية.
- تخصص الرسم المعماري.
- تخصص المساحة.
2- البرامج التطويرية الصباحية القصيرة لخريجي مرحلة المتوسطة فما فوق:
- برنامج المساحة الأرضية.
- برنامج الرسم التنفيذي بمساعدة الحاسب.
- برنامج اختبارات المواد الإنشائية.
- برنامج مراقبة الإنشاءات المدنية.
- برنامج التقنيات المعمارية الرقمية.
- برنامج رسم المخططات المعمارية.
- برنامج مراقبة الإنشاءات المعمارية.
التفاصيل
والمزايا:اضغط
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موعد
التقديم:- يبدأ التقديم بمشيئة الله
يوم الأحد بتاريخ 1445/03/30هـ الموافق 2023/10/15م وينتهي التقديم يوم الأربعاء
بتاريخ 1445/04/03هـ الموافق 2023/10/18م.
طريقة
التقديم:- من خلال الرابط التالي:
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