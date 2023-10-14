براتب 4 آلاف ريال.. معهد العمارة بالرياض يعلن عن تدريب مع فرص وظيفية

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أعلن معهد العمارة والتشييد الثانوي (معهد حكومي) بمدينة الرياض فتح باب القبول لحملة الكفاءة فأعلى للانضمام في العديد من التخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





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