براتب 15ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة بعدّة مدن

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أعلن شركة باب رزق جميل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص وظيفية للدبلوم فأعلى مع رواتب تصل لـ15,000 ريال، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: اضافة اعلان





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