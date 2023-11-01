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براتب 15ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة بعدّة مدن

الراتب - ريال 0 عملة
أرشيفية
أ أ

أعلن شركة باب رزق جميل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص وظيفية للدبلوم فأعلى مع رواتب تصل لـ15,000 ريال، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:اضافة اعلان

* المسميات الوظيفية:

1 - محاسب.
2 - مدير فرع.
3 - حارس أمن.
4 - مشرف فرع.
5 - مهندس مدني.
6 - مدير توظيف.
7 - مسؤول جودة.
8 - مندوب مبيعات.
9 - باريستا (50 وظيفة).
10 - فني شبكات الحاسب.
11 - مشرف موارد بشرية.
12 - مساعد مدير فرع للجنسين.
13 - محاسب (راتب يبدأ من 5,000 ريال إلى 8,000 ريال).
14 - مشرف مستودع (راتب يبدأ من 10,000 ريال إلى 15,000 ريال).
15 - مشغل آلة (راتب يبدأ من 4,000 ريال إلى 6,000 ريال).
16 - مهندس صيانة مرافق (راتب يبدأ من 6,000 ريال إلى 8,000 ريال).
والمزيد ...

أماكن العمل:

 جدة.
 بريدة.
 الخرج.
الرياض.

* طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم - (اضغط هنا).

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