براتب 15ألف ريال.. الإعلان عن وظائف شاغرة بعدّة مدن

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أعلن
شركة باب رزق جميل، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر فرص وظيفية للدبلوم فأعلى
مع رواتب تصل لـ15,000 ريال، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
* المسميات
الوظيفية:1 -
محاسب.
2 - مدير فرع.
3 - حارس أمن.
4 - مشرف فرع.
5 - مهندس مدني.
6 - مدير توظيف.
7 - مسؤول جودة.
8 - مندوب مبيعات.
9 - باريستا (50 وظيفة).
10 - فني شبكات الحاسب.
11 - مشرف موارد بشرية.
12 - مساعد مدير فرع للجنسين.
13 - محاسب (راتب يبدأ من 5,000 ريال إلى 8,000 ريال).
14 - مشرف مستودع (راتب يبدأ من 10,000 ريال إلى 15,000 ريال).
15 - مشغل آلة (راتب يبدأ من 4,000 ريال إلى 6,000 ريال).
16 - مهندس صيانة مرافق (راتب يبدأ من 6,000 ريال إلى 8,000 ريال).
والمزيد ...
أماكن
العمل: جدة.
بريدة.
الخرج.
الرياض.