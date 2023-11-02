براتب 13 ألف ريال.. الهيئة الملكية تعلن توفر وظائف لجميع المؤهلات

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أعلن الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة "الإبتدائية، والثانوية، والدبلوم، والبكالوريوس".

وأوضحت أن الوظائف متاحة عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية وجيزان على النحو التالي: اضافة اعلان





مدير مشروع

* المؤهلات المطلوبة:



الرواتب:



مهندس أنظمة التدفئة والتهوية والتبريد.مهندس مدني.رئيس عمال الأعمال الكهربائية.رئيس عمال الخدمات العامة.فني كهرباء.فني أجهزة الكترونية وكهربائية.فني تكييف وتبريد.مراقب عمل.فني أعمال معدنية لحام.فني نجارة.فني دهان.مدخل بيانات.مستقبل بلاغات.معالج بيانات.مهندس بستنة وتشجير.حارس أمن.مدير محطة.مدير مشروع.مراقب عام ميداني.مشرف مستودع.مهندس معدات طبية.مشرف اتصالات.اخصائي المساندة الفنية.مهندس أعلى الأجهزة الاسلكية.مهندس أعلى الشبكة.الإبتدائيةالثانوية العامةالدبلومالبكالوريوستتراوح الرواتب الإجمالية من 4,000 إلى 13,500 حسب الوظيفة الشاغرة والؤهل والخبرة.





طريقة التقديم:

