الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

براتب 11 ألف ريال.. الهيئة الملكية تطرح وظائف شاغرة

الراتب - ريال 0 عملة
الهيئة الملكية
أ أ
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أعلنت الهيئة الملكية عن توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص.

 

وظائف شاغرة عن طريق التأهيل والإحلالاضافة اعلان

وأوضحت أن الوظائف متاحة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل التالية:

 

* المسميات الوظيفية:

مسئول السلامة.
فني معدات طبية.
 فني أجهزة تكييف.
محلل طلبات خدمة.
 ميكانيكي محرك ديزل.
 أخصائي المساندة الفنية.
مسئول قاعدة بيانات (DBA).
مدير تغذية - (راتب 11,250 ريال).
والمزيد...

* أماكن العمل:

ينبع.
 الجبيل.
رأس الخير.


* طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم - (اضغط هنا).

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