براتب يصل لـ 11,250 ريال.. وظائف بالهيئة الملكية بالجبيل لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة من حملة (الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية ، وفق التالي : اضافة اعلان





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