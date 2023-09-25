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صحيفة تواصل الالكترونية

براتب يصل لـ 11,250 ريال.. وظائف بالهيئة الملكية بالجبيل لحملة الدبلوم فأعلى

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة من حملة (الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية ، وفق التالي :اضافة اعلان

مجالات العمل:


مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية
ميكانيكي محرك ديزل
أخصائي المساندة الفنية
مدير تغذية
فني معدات طبية
فني أجهزة تكييف
مسؤول السلامة
مسؤول قاعدة بيانات

المؤهلات المطلوبة:


الدبلوم أو البكالوريوس حسب الوظيفة.

الرواتب:


تتراوح الرواتب الإجمالية بين 5,000 و 11,250 ريال حسب الوظيفة والمؤهل والخبرة.

مدن العمل:


الجبيل
رأس الخير
ينبع

طريقة التقديم:


التقديم متاح من خلال الرابط ( من هنا )

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