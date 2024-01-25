بدون عمل ويسكن مع والده.. هل يمكن تسجيله في حساب المواطن؟

أ أ

تفاعل حساب "خدمة المستفيدين" التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد الأشخاص تساءل عن مدى إمكانية حصول ابنه على الدعم وهو يسكن معه بالمنزل وليس له عمل.





هل يمكن إضافة الابن للحصول على دعم حساب المواطن؟



راتب الزوجة وحساب المواطن



حساب المواطن والموقوفة خدماته





استقطاع البنك من دعم حساب المواطن



خطوات يتعين اتخاذها في حال عدم صرف الدعم



تقديم اعتراض في حساب المواطن



وعليكم السلام، نعم، بإمكانك إضافته كتابع عن طريق حسابك (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، التابعين)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 24, 2024

اضافة اعلان

تساءل المستفيد: "ابني يسكن معي في المنزل وبدون عمل هل أستطيع ان أضيفه معي بحساب المواطن ويتم اعتماده معي".ورد الحساب على ذلك بقوله: "نعم، بإمكانك إضافته كتابع عن طريق حسابك (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، التابعين)".في وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مواطنة بشأن تأثير راتبها على استحقاق الدعم وقيمة الدعم المستحق لرب الأسرة.وقالت المواطنة في سؤال عبر حساب "خدمة المستفيدين"، ورد فيه "أنا اشتغلت بوظيفة مسجلة في التأمينات هل يؤثر راتبي على دعم زوجي .. يعني هل ينقص؟".وأجاب حساب المواطن، بقولها : "في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.وتابع حساب المواطن: "أنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩".وفي وقت سابق، حث حساب المواطن، المستحق "الموقوف خدماته" على سرعة التوجه للبنك لصرف الدعم.وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط"، وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".ودعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من الدعم الشهري المخصص لهم إلى اتخاذ تحرك قانوني ضدها.وقال ردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الاستقطاع من دعم حساب المواطن: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666".وحدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين على المستفيد اتخاذها في حال عدم صرف الدعم، عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.اختيار خدمة صوتك مسموع.تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات.اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي:الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن.النقر على دراسة الأهلية.النقر على أسباب عدم أهلية العائل.النقر على تقديم اعتراض.النقر على رفع المستندات إن وجدت.