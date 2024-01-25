الخميس، 13 رجب 1445 ، 25 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بدون عمل ويسكن مع والده.. هل يمكن تسجيله في حساب المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تفاعل حساب "خدمة المستفيدين" التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد الأشخاص تساءل عن مدى إمكانية حصول ابنه على الدعم وهو يسكن معه بالمنزل وليس له عمل.

هل يمكن إضافة الابن للحصول على دعم حساب المواطن؟


تساءل المستفيد: "ابني يسكن معي في المنزل وبدون عمل هل أستطيع ان أضيفه معي بحساب المواطن ويتم اعتماده معي".

ورد الحساب على ذلك بقوله: "نعم، بإمكانك إضافته كتابع عن طريق حسابك (تسجيل الدخول، ملف المستفيد، التابعين)".

راتب الزوجة وحساب المواطن


في وقت سابق، تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار مواطنة بشأن تأثير راتبها على استحقاق الدعم وقيمة الدعم المستحق لرب الأسرة.

وقالت المواطنة في سؤال عبر حساب "خدمة المستفيدين"، ورد فيه "أنا اشتغلت بوظيفة مسجلة في التأمينات هل يؤثر راتبي على دعم زوجي .. يعني هل ينقص؟".

وأجاب حساب المواطن، بقولها : "في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الإجتماعية لابد ان يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن.
وتابع حساب المواطن: "أنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩".

حساب المواطن والموقوفة خدماته


وفي وقت سابق، حث حساب المواطن، المستحق "الموقوف خدماته" على سرعة التوجه للبنك لصرف الدعم.

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المتابعين عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بك لدينا "نشط"، وكنت مستحقًا للدعم، يمكنك التوجه للبنك للإستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

استقطاع البنك من دعم حساب المواطن


ودعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من الدعم الشهري المخصص لهم إلى اتخاذ تحرك قانوني ضدها.
وقال ردًا على استفسار حول ما إذا كان يحق للبنك الاستقطاع من دعم حساب المواطن: لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666".

خطوات يتعين اتخاذها في حال عدم صرف الدعم


وحدد حساب المواطن، الخطوات التي يتعين على المستفيد اتخاذها في حال عدم صرف الدعم، عبر رفع طلب عبر خدمك "صوتك مسموع"، على النحو التالي:
الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن.
اختيار خدمة صوتك مسموع. 
تحديد نوع الطلب الرئيسي المتعلق بالمدفوعات. 
اختيار نوع الطلب الفرعي "لم يتم استلام الدفعة".

تقديم اعتراض في حساب المواطن

وحدد البرنامج خطوات الاعتراض على عدم الأهلية، وتتمثل في الآتي: 

الدخول إلى حسابك عبر الحساب الإلكتروني لحساب المواطن.
النقر على دراسة الأهلية. 
النقر على أسباب عدم أهلية العائل.
النقر على تقديم اعتراض.
النقر على رفع المستندات إن وجدت.



اضافة اعلان

اقرأ أيضا

عاجل.. "الأحوال المدنية" توضح غرامة وطريقة تجديد الهوية حال رفض نظام "أبشر"

لجميع المواطنين.. دورة مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

عاجل.. تنتهى الفرصة غدًا.. رابط التقديم على أكثر من 16 ألف وظيفة في 200 شركة كبرى

عاجل.. صرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

"تقويم التعليم" تصدر الدليل المرئي للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 9:06 م الإثنين، 22 يناير 2024

كويتية "أم لمواطنين".. كيف تسجل في حساب المواطن لاستحقاق الدعم؟

حساب المواطن - الدعم الشهري 1:32 ص الأربعاء، 10 يناير 2024

مع بدء نزول دعم شهر يناير .. كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد وكيف يتم احتسابه؟

حساب المواطن 11:51 م الخميس، 28 ديسمبر 2023

توجيه مهم من حساب المواطن بشأن "كفالة الأيتام"

حساب المواطن 8:20 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

توجيه من حساب المواطن لمن انقطع عنه الراتب التقاعدي لوالده

اقرأ أيضا

هدف
2:25 م الأربعاء، 24 يناير 2024

شهادة معتمدة.. "هدف" يطرح دورة مجانية معتمدة عن بُعد في مجال خدمة العملاء

حساب المواطن - التسجيل
1:17 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تنبيه مهم من حساب المواطن بشأن تغيير الآيبان البنكي

منشآت
12:58 م الأربعاء، 24 يناير 2024

"منشآت" تطرح دورة تدريبية مجانية عن بُعد في الأمن السيبراني

الحقيبة المدرسية 3
12:41 م الأربعاء، 24 يناير 2024

5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:00 ص الخميس، 25 يناير 2024

بدون عمل ويسكن مع والده.. هل يمكن تسجيله في حساب المواطن؟

حساب مواطن
11:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. طالب الجامعة كيف يكون مستقلا في حساب المواطن؟

أهم 10
10:05 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. المحرمون من عطلة العيدين وتحذير الدفاع المدني وبيان "الصحة" بشأن مرض خطير

الدفاع المدني - برق - رعد
9:03 م الأربعاء، 24 يناير 2024

تقلبات جوية بمعظم مناطق المملكة.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: "ابقوا في أماكن آمنة"

صندوق التنمية العقارية
8:00 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. بشكل شهري أم دفعة واحدة.. الصندوق العقاري يوضح كيفية إيداع مبالغ الدعم

تعليق تمائم القرآن - حكم ذلك
7:48 م الأربعاء، 24 يناير 2024

يعلق التمائم من القرآن و من غيره بقصد دفع الشر من العين.. ما حكمه؟