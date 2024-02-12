الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

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بدون خبرة.. هيئة المحتوى المحلي تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
هيئة المحتوى المحلي
أ أ
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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف للجنسين حملة البكالوريوس "لايشترط الخبرة لجميع الوظائف"، حسب المسميات والتخصصات التالية:اضافة اعلان

هيئة المحتوى المحلي تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين 

 المسميات الوظيفية:

1 - أخصائي إدارة طلبات الإعفاء.
2 - أخصائي تقييم طلبات الإعفاء.

التخصصات المطلوبة:

- القانون
- الأنظمة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الهندسة الصناعية
- أو مايعادلهم

الشروط العامة:

1 - إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
4 - لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

نبذة عن الهيئة:

وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، هي هيئة حكومية تم إنشاؤها في 27 ديسمبر 2018، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

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