بدون خبرة.. هيئة المحتوى المحلي تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

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أعلنت
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن فتح باب التوظيف لشغل عدد من الوظائف
للجنسين حملة البكالوريوس "لايشترط الخبرة لجميع الوظائف"، حسب المسميات والتخصصات التالية:
هيئة المحتوى المحلي تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين 1 -
أخصائي إدارة طلبات الإعفاء.
المسميات الوظيفية:
2 - أخصائي تقييم طلبات الإعفاء.
التخصصات
المطلوبة:-
القانون
- الأنظمة
- إدارة الأعمال
- الإدارة العامة
- الهندسة الصناعية
- أو مايعادلهم
الشروط
العامة:1 -
إجادة استخدام الحاسب الآلي.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
4 - لا يشترط الخبرة لجميع الوظائف.