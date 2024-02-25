الأحد، 15 شعبان 1445 ، 25 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

بدل ومزايا تنافسية.. "طيران الرياض" تطرح وظائف شاغرة للدبلوم فأعلى

طيران الرياض
شركة طيران الرياض
أ أ
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أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الجوي الوطني الجديد)، عن فتح باب التوظيف لشغل (17) وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:اضافة اعلان

المسميات الوظيفية للدبلوم فأعلى في "طيران الرياض"

- مدير إقليمي تجاري  
- مدير أول تصميم الخدمة   
- مدير اكتساب المواهب   
- مدير عمليات توزيع المبيعات             
- مدير القنوات المملوكة والمكتسبة
- مدير أول الوسائط والحملات المدفوعة  
- موظف الخزنة     
- موظف خدمات الأفراد      
- مدير تنسيق القنوات الشاملة           
- مدير تطوير المبيعات                            
- مدير التدقيق             
- مدير الرواتب           
- مدير الأسطول         
- موظف الجدولة                 
- مدير أول تخطيط القوى العاملة          
- مدير برامج الطائرات.

التخصصات المطلوبة


- المالية    
- الطيران         
- الفضاء  
- الضيافة            
- المبيعات    
- المحاسبة
- التسويق          
 - الاتصالات  
- إدارة الأعمال 
- الموار البشرية       
- علوم الحاسب
- هندسة الطيران  
- تقنية المعلومات
- التطوير التنظيمي       
- إدارة الموارد البشرية       
- الهندسة الميكانيكية        
- أو ما يعادلهم.

المزايا

- بدلات ومزايا متعددة.
- تطور مهني مستمر.
- بيئة رقمية ومبتكرة.
- الثقافة والرفاهية للموظف.

طريقة التقديم

متاح التقديم حاليًا عن طريق هذا الرابط (اضغط هنا).

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