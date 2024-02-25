بدل ومزايا تنافسية.. "طيران الرياض" تطرح وظائف شاغرة للدبلوم فأعلى

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أعلنت شركة طيران الرياض (الناقل الجوي الوطني الجديد)، عن فتح باب التوظيف لشغل (17)
وظيفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:
المسميات
الوظيفية للدبلوم فأعلى في "طيران الرياض"
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مدير إقليمي تجاري
- مدير أول تصميم الخدمة
- مدير اكتساب المواهب
- مدير عمليات توزيع المبيعات
- مدير القنوات المملوكة والمكتسبة
- مدير أول الوسائط والحملات المدفوعة
- موظف الخزنة
- موظف خدمات الأفراد
- مدير تنسيق القنوات الشاملة
- مدير تطوير المبيعات
- مدير التدقيق
- مدير الرواتب
- مدير الأسطول
- موظف الجدولة
- مدير أول تخطيط القوى العاملة
- مدير برامج الطائرات.
التخصصات
المطلوبة
- المالية
- الطيران
- الفضاء
- الضيافة
- المبيعات
- المحاسبة
- التسويق
- الاتصالات
- إدارة الأعمال
- الموار البشرية
- علوم الحاسب
- هندسة الطيران
- تقنية المعلومات
- التطوير التنظيمي
- إدارة الموارد البشرية
- الهندسة الميكانيكية
- أو ما يعادلهم.
المزايا
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بدلات ومزايا متعددة.
- تطور مهني مستمر.
- بيئة رقمية ومبتكرة.
- الثقافة والرفاهية للموظف.