الإثنين، 02 شعبان 1445 ، 12 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بداية من غد.. 8 دورات مجانية عن بعد في مكتبة الملك فهد العامة

مكتبة الملك فهد
مكتبة الملك فهد العامة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة، التابعة للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، عن إقامة 8 دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات منها: اضافة اعلان
القواعد الأساسية في الكتابة، التعريف بنظام الأحوال الشخصية، إدارة المخاطر في المستودعات.
وسوف يكون حضور الدورات (مجانًا)، وذلك وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدورات

8 دورات مجانية عن بعد

1- إدارة المخاطر في المستودعات

- يوم الأربعاء 2024/02/21م.

2- المهارات الشخصية والعملية المطلوبة في سوق العمل السعودي

- يوم الثلاثاء 2024/02/13م.

3- مهارات الذكاء العاطفي لمعلمات رياض الأطفال

- يوم الثلاثاء 2024/02/13م والأربعاء 2023/02/14م.

4- فن التخطيط الإداري وتحديد الأهداف

- يومي الأحد 2024/02/18م والإثنين 2024/02/19م.

5- القواعد الأساسية في الكتابة

- يوم الثلاثاء 2024/02/20م.

6- تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض

- يوم السبت 2024/02/17م.

7- التعريف بنظام الأحوال الشخصية

- يوم الأحد 2024/02/18م.

8- مهارات الصياغة القانونية الاحترافية

- يوم الإثنين 2024/02/19م.

التفاصيل:

1- إدارة المخاطر في المستودعات
اضغط هنا

2- المهارات الشخصية والعملية المطلوبة في سوق العمل السعودي
اضغط هنا

3- مهارات الذكاء العاطفي لمعلمات رياض الأطفال
اضغط هنا

4- فن التخطيط الإداري وتحديد الأهداف
اضغط هنا

5- القواعد الأساسية في الكتابة
اضغط هنا

6- تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض
اضغط هنا

7- الباقة القانونية
اضغط هنا

8- مهارات الصياغة القانونية الاحترافية
اضغط هنا

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:
1- إدارة المخاطر في المستودعات
اضغط هنا

2- المهارات الشخصية والعملية المطلوبة في سوق العمل السعودي
اضغط هنا

3- مهارات الذكاء العاطفي لمعلمات رياض الأطفال
اضغط هنا

4- فن التخطيط الإداري وتحديد الأهداف
اضغط هنا

5- القواعد الأساسية في الكتابة
اضغط هنا

6- تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض
اضغط هنا

7- الباقة القانونية
اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا

عاجل.. أرملة لها أبناء وتزوجت من رجل آخر كيف تحصل على دعم حساب المواطن؟

عاجل.. متقاعد وابنه خارج المملكة.. كيف يتم احتساب دخله الشهري في حساب المواطن؟

لحملة الثانوية.. معهد الرياض للتقنية يعلن عن فرص تدريب وتوظيف

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري بشأن توقف منتجات الرهن

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook