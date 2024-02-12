بداية من غد.. 8 دورات مجانية عن بعد في مكتبة الملك فهد العامة

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أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة، التابعة للوقف العلمي بجامعة
الملك عبدالعزيز، عن إقامة 8 دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات منها:
القواعد الأساسية في الكتابة، التعريف بنظام الأحوال الشخصية، إدارة المخاطر في المستودعات.
وسوف يكون حضور الدورات (مجانًا)، وذلك وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.
الدورات8 دورات مجانية عن بعد
1- إدارة المخاطر
في المستودعات- يوم الأربعاء
2024/02/21م.
2- المهارات
الشخصية والعملية المطلوبة في سوق العمل السعودي- يوم الثلاثاء
2024/02/13م.
3- مهارات الذكاء
العاطفي لمعلمات رياض الأطفال- يوم الثلاثاء
2024/02/13م والأربعاء 2023/02/14م.
4- فن التخطيط
الإداري وتحديد الأهداف- يومي الأحد
2024/02/18م والإثنين 2024/02/19م.
5- القواعد
الأساسية في الكتابة- يوم الثلاثاء
2024/02/20م.
6- تخطيط وإدارة
الفعاليات والمؤتمرات والمعارض- يوم السبت
2024/02/17م.
7- التعريف بنظام
الأحوال الشخصية- يوم الأحد
2024/02/18م.
8- مهارات
الصياغة القانونية الاحترافية- يوم الإثنين
2024/02/19م.
التفاصيل:1- إدارة المخاطر
في المستودعات
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2- المهارات الشخصية والعملية المطلوبة في سوق العمل السعودي
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3- مهارات الذكاء العاطفي لمعلمات رياض الأطفال
اضغط هنا
4- فن التخطيط الإداري وتحديد الأهداف
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5- القواعد الأساسية في الكتابة
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6- تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض
اضغط هنا
7- الباقة القانونية
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8- مهارات الصياغة القانونية الاحترافية
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طريقة التقديم:- من خلال
الرابط التالي:
1- إدارة المخاطر في المستودعات
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2- المهارات الشخصية والعملية المطلوبة في سوق العمل السعودي
اضغط هنا
3- مهارات الذكاء العاطفي لمعلمات رياض الأطفال
اضغط هنا
4- فن التخطيط الإداري وتحديد الأهداف
اضغط هنا
5- القواعد الأساسية في الكتابة
اضغط هنا
6- تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض
اضغط هنا
7- الباقة القانونية
اضغط هنا