بداية من غد.. 8 دورات مجانية عن بعد في مكتبة الملك فهد العامة

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أعلنت مكتبة الملك فهد العامة بمحافظة جدة، التابعة للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز، عن إقامة 8 دورات تدريبية (عن بُعد) بعدة مجالات منها:

القواعد الأساسية في الكتابة، التعريف بنظام الأحوال الشخصية، إدارة المخاطر في المستودعات.

وسوف يكون حضور الدورات (مجانًا)، وذلك وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه.





الدورات



1- إدارة المخاطر في المستودعات



2- المهارات الشخصية والعملية المطلوبة في سوق العمل السعودي



3- مهارات الذكاء العاطفي لمعلمات رياض الأطفال



4- فن التخطيط الإداري وتحديد الأهداف



5- القواعد الأساسية في الكتابة



6- تخطيط وإدارة الفعاليات والمؤتمرات والمعارض



7- التعريف بنظام الأحوال الشخصية



8- مهارات الصياغة القانونية الاحترافية



التفاصيل:



طريقة التقديم:

